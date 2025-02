Perder una mascota puede ser un dolor más profundo de lo que muchos creen

París.- Incluso meses después, el dolor de perder una mascota todavía puede aparecer sin previo aviso.

El detonante puede ser notar —por enésima vez— lo vacía que se siente la casa desde que murió tu gato, sin el ruido de las patas acolchadas. O tropezar con la correa del perro que perdiste y recordar cómo solía provocar la alegría de mover la cola.

Los dueños en duelo pueden sentirse doblemente solos si los humanos en sus vidas no saben exactamente cómo ayudarlos, tal vez porque no han tenido mascotas o se sienten incómodos en medio del duelo.

¿Cómo pueden los dueños y sus amigos afrontar mejor el duelo por la pérdida de una mascota? Los expertos en la pérdida de mascotas ofrecen estas ideas:

Reconoce que sentirse mal es normal

Para algunos dueños en duelo, la pérdida de una mascota puede ser peor que la muerte de un ser humano. Eso no los convierte en monstruos, sino que refleja la profundidad potencial de los vínculos entre humanos y animales.

Para algunas personas, una mascota es su relación más importante, “el ser que ven todos los días, que tal vez duerme en su cama, con el que se acurrucan en el sofá”, dice EB Bartels, autor de “ Good Grief: On Loving Pets, Here and Hereafter ”.

“Hay gente que se siente más cómoda con los animales que con las personas”, añade. “Por eso perder esas relaciones puede ser muy, muy difícil”.

Ofrecer un oído comprensivo

Las personas que no han experimentado el amor de una mascota pueden tener dificultades para comprender lo que se siente perderla. Tal vez piensen que están siendo útiles al decir: "Era solo un animal" o "Tuvieron suerte de tener un dueño tan cariñoso". Pero las frases hechas, por bien intencionadas que sean, pueden hacer que los dueños en duelo se callen y se sientan solos.

"Uno siente que no puede hablar de ello porque la gente no muestra empatía", dice Annalisa de Carteret, quien administra una línea telefónica de ayuda y otros servicios de apoyo a la pérdida de mascotas para Blue Cross, una organización benéfica de protección animal del Reino Unido.

“Simplemente permite que esa persona hable sobre cómo se siente y no es necesario que hagas comentarios al respecto”, afirma.

Evita clichés como “Oh, puedes conseguir otra mascota” o “Tuvo una buena vida, tenía una buena edad””, dice. Para el dueño, “eso no te hace sentir mejor, porque ya sabías todas esas cosas. Simplemente te sientes triste y solo quieres que alguien te escuche y comprenda”.

Los vínculos pueden ser profundos con cualquier tipo de animal

Otro consejo: no asuma que el dolor de un dueño es proporcional al tamaño o tipo de animal que perdió, o al tiempo que lo tuvo. La muerte de un lagarto mascota, por ejemplo , puede ser tan dolorosa para algunas personas como perder la bola de pelo más linda para otras.

“El padre de mi amigo tiene un estanque de peces koi y le encantan. Se enojó mucho cuando un mapache entró y mató a todos sus peces koi un verano”, dice Bartels. “Algunas personas dirían: 'Oh, son solo peces'. Pero a él le encantaban estos peces, ¿sabes?”

Ella sugiere que los amigos pueden ofrecer ayuda práctica: un dueño en duelo que ya no tiene una razón de cuatro patas para salir de casa podría apreciar la oferta de un paseo con un compañero de dos patas.

“La gente puede sentir que pierde su comunidad”, dice Bartels. “Por la mañana, te levantas, llevas a tu perro al parque para perros y conoces muy bien al grupo de personas que están allí todas las mañanas. Y esa es tu comunidad social. Entonces, si pierdes tu razón para ir... has perdido mucho más que un perro”.

La culpa a menudo agrava la pérdida de una mascota

Hasta 30 mil personas se ponen en contacto con Blue Cross cada año para recibir ayuda por la pérdida de una mascota. Muchos no solo están tristes, sino que también tienen miedo de haber sido de alguna manera responsables de la muerte o desaparición de su animal, dice de Carteret.

“La culpa es una parte muy importante de la pérdida de una mascota”, afirma.

“Quizás piensen: ‘Si hubiera hecho algo diferente, tal vez habrían sobrevivido un poco más’, o si se los robaron: ‘Si no los hubiera puesto en el jardín’. O, ‘¿Qué podría haber hecho de manera diferente para cambiar lo inevitable?’”.

Para los propietarios en duelo que se sienten más molestos por la pérdida de una mascota que por la de un miembro de la familia, eso puede generar más culpa, agrega de Carteret.

“Es muy normal”, dice. Pero “parece que está mal decirlo, ¿no? Y la gente no quiere compartirlo”.

¿Puede ayudar una nueva mascota?

Es posible, pero no es una solución mágica. Cada animal tiene su propia personalidad y un nuevo animal no necesariamente llenará el vacío dejado por otro. Y si tu mascota anterior ya era adulta, es posible que ya no tengas paciencia para las camadas de gatitos o para el adiestramiento de cachorros.

En resumen: el duelo no se puede truncar. La tristeza y los recuerdos pueden perdurar.

Bartels perdió a su perro, Seymour, el pasado mes de junio.

"Estoy segura de que lo pasaré mal otra vez en junio, cuando se cumpla un año desde que lo sacrificamos", afirma.

De Carteret guarda las cenizas de su perro junto a la chimenea, que era su lugar favorito para sentarse.

“Algunas personas pensarán que es raro”, dice. “Pero, ya sabes, así es como lo afronto... Tienes que encontrar la manera correcta para ti”.