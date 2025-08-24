Pagan mexicanos caro por su salud, revela el CIEP

Ciudad Juárez.– A pesar de que México cuenta con sistema de salud público, las serias deficiencias en el servicio, así como el acceso a medicamentos, ha incrementado el gasto promedio de cada ciudadano en el país, según dio a conocer la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (EnighN) 2024. Los resultados revelan que las desigualdades en el acceso a servicios públicos de salud se profundizan y que la afiliación no garantiza el uso efectivo a los mismos.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) analizó el gasto de bolsillo en salud registrado en 2024, así como el flujo de población que requirió y recibió atención médica. En el documento “Gasto de bolsillo en salud. Resultados de la Enigh 2024”, el CIEP refiere que, a nivel nacional, el gasto promedio anual por hogar en salud aumentó 7.9 por ciento respecto a 2022, alcanzando los 6 mil 421 pesos. Sin embargo, este incremento fue más marcado en los hogares con menores ingresos, donde el aumento fue de hasta 23 por ciento.

La compra de medicamentos representa el componente más grande del gasto en salud: 38 por ciento en promedio, y hasta el 50 por ciento en hogares de menores ingresos. Esta situación podría estar asociada con barreras para acceder a consulta médica o a medicamentos gratuitos.

Además, aunque a nivel nacional se redujo ligeramente el número de hogares con gasto catastrófico (más del 30 por ciento en salud respecto del total) y gasto empobrecedor (insuficiente para cubrir alimentos), en los deciles de menores ingresos hay 9 mil 651 hogares más con gasto catastrófico y 10 mil 459 hogares más con gasto empobrecedor, lo que refleja que el sistema no protege adecuadamente a quienes más lo necesitan, pues las familias de menores ingresos enfrentan una mayor carga financiera para acceder a servicios de salud.

La Enigh 2024 también muestra que 82 millones de personas reportan estar afiliadas a alguna institución pública, esto es el 63.4 por ciento de la población. Sin embargo, un mayor número de afiliación no garantiza la atención efectiva, pues 6 de cada 10 personas que requirieron atención médica, se atendieron en establecimientos privados o farmacias.

El CIEP refiere que una baja inversión pública en salud impacta en la economía de los hogares, pues el gasto de bolsillo se mantiene incluso entre población afiliada al IMSS o Issste, lo que apunta a una insuficiencia estructural del financiamiento público. La desvinculación entre afiliación y uso efectivo obliga a miles de hogares a destinar recursos propios para atender su salud.