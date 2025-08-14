Ciudad Juárez.– Agentes de la Asociación Mexicana de Seguros y Finanzas (Amasfac) conocieron hoy diferentes signos de alerta relacionados con lo que se conoce como el emperador de todos los males: el cáncer. Durante la reunión, se detallaron algunos síntomas de advertencia y, sobre todo, los costos de sus tratamientos.

En la reunión mensual de los integrantes de Amasfac A.C., el médico oncólogo Javier Barajas, experto en el tema, habló a los agentes de seguros sobre 12 síntomas y los exhortó a atenderlos. Explicó que, de acuerdo con un estudio realizado en Reino Unido, el 50 por ciento de las personas entrevistadas tuvo alguno de estos signos, pero solo el 2 por ciento consideró la posibilidad de tener cáncer; el resto lo ignoró y no se atendió.

Síntomas de alerta:

Pérdida de peso.

Fiebre por arriba de 38.5 grados durante dos semanas o más.

Cansancio excesivo.

Cambios en la piel.

Cambio en los hábitos para defecar o orinar.

Heridas que no cicatrizan.

Sangrado inusual.

Cualquier endurecimiento o masa en cualquier parte del cuerpo.

Dificultad para tragar.

Tos persistente o ronquera.

Dificultad para respirar.

Dolor crónico o progresivo por más de cuatro semanas.

El médico informó a los agentes sobre los costos actuales de este padecimiento. Por ejemplo, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en el caso del cáncer de mama, el IMSS invierte entre 100 mil y 200 mil pesos anuales por paciente.

En seguros privados, estos gastos se elevan a 350 mil pesos por persona. En otros tipos de cáncer más avanzados y/o que requieren tratamientos con anticuerpos o inmunoterapia, el gasto oscila entre 300 mil y 400 mil pesos cada 15 días. Por ello, el especialista destacó la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores.

Advirtió que, según las estadísticas, la incidencia de cáncer va en aumento y se estima que para 2030 el 50 por ciento de la población podría padecer algún tipo de este mal, por lo que llamó a realizarse estudios preventivos para su detección oportuna.