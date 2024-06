Foto: Associated Press

Nueva Delhi.- Una ola de calor en amplias zonas de la India ha matado a más de 100 personas en un mes y provocado más de 40 mil casos sospechosos de insolación en los últimos tres meses y medio, según datos del Ministerio de Salud.

Entre el 1 de marzo y el 18 de junio, 110 personas murieron después de sufrir golpes de calor, según datos del ministerio proporcionados a The Associated Press. Las autoridades no comentaron al respecto.

El mayor número de muertes (36) se registró en el estado de Uttar Pradesh, seguido de otros estados del norte, incluidos Rajasthan, Bihar y Odisha. Los datos también mostraron que de los 40 mil 272 casos sospechosos de golpe de calor durante este período, 457 fueron notificados el martes.

La capital, Nueva Delhi, también se ha visto afectada por un calor extremo, incluso cuando breves lluvias y vientos el jueves por la mañana enfriaron las temperaturas después de que la ciudad sufriera su noche más calurosa en más de cinco décadas a principios de esta semana. El departamento meteorológico del país espera una pausa del calor durante los próximos días, pero dijo que el clima extremo podría continuar después de eso.

India declara una ola de calor cada vez que las temperaturas superan los 40 grados Celsius (113 Fahrenheit) en las llanuras y los 30 °C (86 °F) o más en sus regiones montañosas.

En las últimas semanas, partes de la capital registraron temperaturas de hasta 51 °C (123,8 °F), lo que provocó una demanda récord de electricidad y frecuentes apagones en la ciudad, que también padece una grave crisis de agua.

Varios lugares del norte de la India, donde las altas temperaturas han batido récords, también se han visto obligados a cerrar escuelas debido al calor.

El miércoles, el ministro de Salud, J. P. Nadda, ordenó a las autoridades que establecieran unidades especiales para olas de calor en hospitales gubernamentales para ayudar a los pacientes que enferman debido al calor.

Los principales meses de verano (abril, mayo y junio) siempre son calurosos en la mayor parte de la India antes de que las lluvias monzónicas traigan temperaturas más frescas.

Pero el calor se ha vuelto más intenso en la última década y suele ir acompañado de una grave escasez de agua: millones de los mil 400 millones de habitantes de la India carecen de agua corriente.

Según la agencia meteorológica de la India, la ola de calor de este año, que ha durado más de tres semanas, es probablemente una de las más largas que jamás haya experimentado el país.

India, el país más poblado del mundo y uno de los mayores emisores de gases que calientan el planeta, se encuentra entre los más vulnerables a los impactos climáticos. Un informe del Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente con sede en Nueva Delhi encontró que el país experimentó condiciones climáticas extremas en casi el 90 por ciento de los días del año pasado.