Nueva era para ChatGPT: se expande y se consolida como motor de búsqueda:

Foto: Associated Press

San Francisco.- OpenAI lanzará un motor de búsqueda basado en ChatGPT que podría situar a la empresa de IA en competencia directa con Google y afectar el flujo de tráfico de internet para la búsqueda de noticias, resultados deportivos y otros tipos de información.

OpenAI, con sede en San Francisco, dijo este jueves que lanzará una función de búsqueda para los usuarios de pago de ChatGPT, pero que con el tiempo la ampliará a todos los usuarios de ChatGPT. En julio lanzó una versión preliminar para un pequeño grupo de usuarios y editores.

La versión original del bot conversacional en texto de ChatGPT, lanzada en 2022, se entrenaba con enormes cantidades de textos en línea, pero no podía responder a preguntas sobre acontecimientos actuales que no estuvieran en sus datos de entrenamiento.

Google realizó grandes cambios a su motor de búsqueda en mayo con resúmenes escritos generados por IA que ahora aparecen con frecuencia en la parte superior de los resultados de búsqueda. El objetivo de los resúmenes es responder rápidamente a la consulta del usuario para que no tenga que hacer clic en una liga y visitar otro sitio web para obtener más información.

Google realizó estos cambios tras un año de pruebas con un pequeño grupo de usuarios, pero su uso siguió dando lugar a resultados falsos, lo que muestra los riesgos de ceder la búsqueda de información a chatbots de IA propensos a cometer errores conocidos como alucinaciones.

El giro dado por las empresas de IA para que sus chatbots ofrezcan noticias recopiladas por periodistas profesionales ha alarmado a algunos medios de comunicación. The New York Times es uno de los medios que han demandado a OpenAI y a su socio comercial Microsoft por infracción de derechos de autor. News Corp, propietaria de los diarios Wall Street Journal y New York Post, demandó a Perplexity, otro motor de búsqueda de inteligencia artificial, a principios de octubre.

OpenAI explicó el jueves en su blog que su nuevo motor de búsqueda se ha creado con la ayuda de socios del sector de la información, entre los cuales se encuentran The Associated Press y News Corp. Según la empresa, incluirá enlaces a fuentes como noticias y blogs. Por el momento, no está claro si los enlaces corresponderán a la fuente original de la información presentada por el chatbot.