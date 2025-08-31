¿Nuestro amado Tajín podría ser dañino?

Ciudad de México.- La organización mexicana El Poder del Consumidor, dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores y la promoción de hábitos alimenticios responsables, generó controversia en redes sociales con una publicación en X que analiza el popular sazonador Tajín Clásico.

En el post se advierte sobre el alto contenido de sodio y la presencia de aditivos como el dióxido de silicio, instando a moderar su consumo para evitar riesgos cardiovasculares.

El mensaje, acompañado de una infografía titulada "Radiografía de Salsa en polvo Tajín Clásico", destaca que una sola cucharadita (cinco gramos) del producto contiene 968 miligramos de sodio, lo que cubre el 48 por ciento de la ingesta diaria recomendada para adultos y el 64 por ciento para niños, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja no exceder los dos gramos diarios para prevenir hipertensión y enfermedades cardíacas. "Contiene 968 miligramos de sodio en una sola cucharadita. La OMS recomienda no pasar de dos gramos diarios, ya que un abuso constante aumenta riesgo de enfermedades cardiovasculares", indica el post.

Además del sodio, la infografía critica la presencia de dióxido de silicio (E551), un antiaglomerante que, según la organización, ha demostrado en estudios generar silicosis si se inhala en grandes cantidades y, al ingerirse a largo plazo, podría afectar las mitocondrias celulares, interrumpiendo la regeneración y producción de energía en las células. Se menciona también una publicidad engañosa en la etiqueta, que declara "sin colorantes ni saborizantes artificiales" pese a contener este aditivo sintético, el cual se usa para evitar que el polvo se apelmace pero podría acumularse en el organismo.

El Poder del Consumidor, fundado en 2006 y conocido por campañas contra la obesidad y el etiquetado de advertencia en alimentos ultraprocesados, recomienda alternativas naturales como pepino con limón, chile en polvo y chía, que aportan fibra y nutrientes sin riesgos añadidos. En su valoración, otorgan al producto una calificación neutral-baja, sugiriendo moderar su uso por las "excesivas cantidades de sodio y por el uso de aditivos".

El Tajín Clásico, producido por la empresa mexicana Empresas Tajín desde 1985, es un ícono cultural en México y exportado a más de 30 países. Combina sal, chile deshidratado y limón, y es comúnmente usado en frutas, botanas y bebidas como micheladas. Sin embargo, no es la primera vez que enfrenta escrutinio: en años previos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha analizado productos similares por alto sodio.