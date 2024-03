No utilices arroz, así puedes secar tu celular

Foto: Associated Press

Estabas caminando junto a una piscina cuando te resbalaste y dejaste caer tu teléfono al agua. O se le escapó de la mano cuando estaba al lado de una bañera o un inodoro lleno.

Independientemente de cómo se haya mojado su teléfono inteligente, ahora debe secarlo. ¿Pero qué es lo que haces? Hay muchos consejos en Internet, algunos de ellos contradictorios. Apple se metió en el debate recientemente cuando publicó un aviso que incluía una advertencia contra el uso de arroz.

Aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta la próxima vez que su teléfono tenga un contacto involuntario con un líquido.

Qué debes hacer

Seque el exterior con una toalla o un paño limpio, incluso la manga de la camisa, cualquier cosa que sea absorbente. Saque la tarjeta SIM y el soporte. Si es posible, retire la carcasa trasera y la batería para secarlas. Además, si es posible, apaga el teléfono.

Los iPhone no se pueden desmontar, por lo que Apple recomienda golpearlos suavemente contra la mano con los puertos del conector hacia abajo para que el líquido pueda salir.

Samsung, que es el mayor fabricante de teléfonos Android, recomienda utilizar un bastoncillo de algodón para eliminar la humedad del conector de los auriculares y del puerto de carga. Por el contrario, Apple dice que no se deben insertar bastoncillos de algodón en las aberturas del iPhone.

Si no es agua sino otro líquido (una bebida, agua de mar o agua de piscina clorada), Samsung recomienda remojar el teléfono en agua limpia durante unos minutos y luego enjuagarlo para eliminar cualquier impureza o salinidad que pueda acelerar la corrosión de los circuitos internos.

Ambas compañías dicen que es mejor dejar el teléfono en un área bien ventilada (quizás con un ventilador) para que se seque. Google dice que deje que el dispositivo se seque a temperatura ambiente.

Lo que no deberías hacer

No utilices un secador de pelo ni aire comprimido en tu teléfono. No lo coloques en el congelador; esto podría evitar que tu dispositivo sufra un cortocircuito, pero el problema volverá una vez que intentes descongelarlo. Y aunque esto pueda parecer obvio, no coloques tu dispositivo en una secadora o encima de un radiador.

No lo enciendas ni intentes cargarlo con un cable, aunque la carga inalámbrica está bien si tu teléfono la tiene y realmente necesitas encenderlo en caso de emergencia.

Entonces, ¿qué pasa con el uso de arroz para secar tu dispositivo? Es posible que hayas oído que poner un teléfono en un plato de arroz ayudará a extraer la humedad. Es un consejo que existe desde hace años.

Apple, sin embargo, dice que eso es un no-no. La empresa advirtió contra esto en un aviso publicado a principios de enero. Llamó poca atención en ese momento, pero luego la gente notó la línea que decía: “No pongas tu iPhone en una bolsa de arroz. Hacerlo podría permitir que pequeñas partículas de arroz dañen tu iPhone”.

¿Hay algo que pueda usar además del arroz?

La mejor opción es el gel de sílice, un agente secante que puede absorber mucha humedad. Las perlas de gel de sílice generalmente se encuentran en paquetes que se incluyen con productos como cecina, láminas de algas o zapatillas de deporte para mantenerlas secas. También puedes comprarlos al por mayor online. Esto funciona mejor si los guardas en una caja hermética con tu teléfono.

¿Cuándo sé que está seco?

Es difícil saberlo, pero es mejor esperar el mayor tiempo posible, al menos unos días. Samsung recomienda llevar su dispositivo a un centro de servicio para su inspección incluso después de haberlo secado al aire.

¿No son los teléfonos resistentes al agua hoy en día?

Hoy en día, la mayoría de los teléfonos están diseñados para ser resistentes al agua, lo que significa que pueden resistir la entrada de agua en áreas críticas durante un cierto período de tiempo. Pero ojo, que esto no es lo mismo que ser resistente al agua.

Apple dice que el iPhone 7 y los modelos más nuevos son resistentes a salpicaduras y al agua. Los dispositivos iPhone XS y superiores tienen la clasificación IP68, lo que significa que pueden sumergirse hasta 30 minutos y, según el modelo, a una profundidad de hasta 6 metros (20 pies). Estos modelos también muestran una advertencia si se detecta líquido en los puertos clave y advierten contra la carga. Samsung dice que la mayoría de sus teléfonos Galaxy Android tienen la misma clasificación, aunque la profundidad máxima es de unos 5 metros (16 pies).

Los teléfonos Pixel más nuevos de Google tienen las mismas clasificaciones de resistencia al agua, pero Google advierte que no son impermeables y que la resistencia al agua disminuirá con el tiempo debido al "desgaste normal, reparación, desmontaje o daño del dispositivo".