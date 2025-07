No tires ese jugo de pepinillos por el desagüe, es un cóctel delicioso

Nueva York.- Si en tu zona hay ambiente de cócteles (y puedo decir con seguridad que en Nueva York los hay), quizá hayas notado que las palabras “jugo de pepinillos” aparecen con más frecuencia en los menús de bebidas.

Los encurtidos y la salmuera de encurtidos han sido un ingrediente con el que los mixólogos y chefs han jugado durante mucho tiempo, pero finalmente están teniendo un papel protagonista en los menús de bebidas de todo el mundo.

El jugo de pepinillos es salado, ácido y a veces un poco picante. Le da un toque especial a todo tipo de cócteles.

“Los encurtidos son una excelente puerta de entrada a los cócteles salados”, afirma Camille Goldstein, socia gerente de Muddling Memories, una empresa hotelera con sede en Brooklyn que promueve las bebidas como una experiencia.

“La salmuera dulce y salada de un pepinillo realmente crea una interesante profundidad de sabor para tu margarita, martini o incluso un trago alto”.

Una bebida llamada Pickleback ha sido popular durante años. Se dice que surgió en un bar de Brooklyn llamado Bushwick Country Club. Consiste en un trago de whisky seguido de un trago de pepinillos en salmuera. Se corrió la voz.

Ahora, el jugo de pepinillos se ha abierto camino en todo tipo de cócteles, desde margaritas hasta martinis y micheladas. El martini de pepinillos, en particular, ha despegado; es una especie de versión del martini sucio (generalmente hecho con jugo de aceituna).

Todo esto forma parte de un renacimiento de los encurtidos y la fermentación en muchas categorías de alimentos.

Las múltiples variantes del martini de pepinillos

Entre los bares conocidos por sus martinis de pepinillos se incluyen Rizzo's Bar & Inn en Chicago; Belle's Bagels, Delicatessen and Bar en Los Ángeles; Maison Pickle y The Penrose en Nueva York; Reata en Fort Worth, Texas; The Loutrel en Charleston, Carolina del Sur; y Old Pony Martini Pub en Grosse Pointe, Michigan, entre otros lugares.

En The Penrose, sirven unos 100 martinis de pepinillos al día, preparados con salmuera picante McClure's Pickles y vodka ALB, según el barman Heaven Cluesman. Al agitarlo, explica, la salmuera crea una capa espumosa sobre la bebida. Un par de rodajas de pepinillos en una brocheta de adorno permiten apreciar claramente lo que hay en el vaso.

Casa Thirteen, en el Lower East Side de Manhattan (donde los inmigrantes judíos vendían pepinillos a finales del siglo XIX y principios del XX), prepara un martini de pepinillos picante con jugo de pepinillos, aderezado con chiles picantes, vodka y vermú (receta a continuación). El barman, Reinaldo Maria, comenta que el restaurante elabora sus propios pepinillos y que los cócteles son una buena manera de aprovechar la salmuera picante: un agradable ecosistema de restaurante-cocina.

Y más allá de los martinis

El jugo de pepinillos es un excelente complemento para las comidas grasas, por lo que un cóctel de jugo de pepinillos es un buen acompañamiento para hamburguesas, filetes, chuletas, pato y otras comidas contundentes. Pero ten en cuenta que contiene mucho sodio, así que si estás reduciendo la sal en tu dieta , tenlo en cuenta.

Otras bebidas de jugo de pepinillos dignas de mención:

El trago “Mr. Pickles” de The Barbershop Cuts and Cocktails en Las Vegas es un trago de whisky servido con un pepinillo ahuecado y relleno de salmuera.

En Little Bear en Atlanta encontrarás un Pickle Negroni con ginebra, aquavit, vermut, bitter bianco, pepino y salmuera de eneldo.

Y en el Hollywood Lounge de Disneyland, en California, hay una Michelada de pepinillos, hecha con cerveza, jugo de pepinillos, mezcla de tomates y condimento de chile y limón, adornada con una lanza de pepinillo.

“La belleza de la salmuera de pepinillos es que combina muy bien y de manera favorable con todos los demás aspectos de los sabores en un cóctel, es decir, amargo, dulce, salado, agrio y picante”, dice Goldstein.

Los restaurantes de comida rápida ponen pepinillos en las bebidas

El jugo de pepinillos también está apareciendo en más bebidas sin alcohol. Popeyes Chicken presentó la Limonada de Pepinillos esta primavera como parte de un menú de pepinillos disponible por tiempo limitado.

Y V8 Grillo's Pickles se ha asociado con Sonic en un menú por tiempo limitado centrado en pepinillos que incluye el "Picklerita Slush", una bebida agridulce hecha con jugo de pepinillos, lima y "burbujas de sabor" de pepinillos gaseosos (cubiertas con un Grillo's Pickle Chip).

Haciendo uno en casa

Si los pepinillos no son lo tuyo, es poco probable que un cóctel de jugo de pepinillos tampoco lo sea. Pero si te gustan, no lo descartes hasta que lo hayas probado.

Para probar un cóctel de pepinillos en casa, compra un paquete de Spritz Pickle Spritzers de Spritz Society, elaborado con vino, agua carbonatada y jugo de pepinillos Claussen. O busca la mezcla enlatada de Bloody Mary de pepinillos en vinagre (sin alcohol) de V8 Grillo's Pickles. Disfrútalo como cóctel sin alcohol o úsalo como mezclador y añade un chorrito de tu bebida favorita.

Aquí hay una receta:

Martini de pepinillos picantes de Casa Thirteen

El bar realza su jugo de pepinillos con chiles picantes, pero puedes usar la salmuera colada de cualquier pepinillo picante comprado. También puedes añadir un chorrito de salmuera de chiles picantes encurtidos para darle un toque más picante a tu cóctel.

Ingredientes:

0.75 onzas de jugo de pepinillos picantes.

1½ onzas de vodka (el bar usa Grey Goose, pero cualquier vodka servirá).

0.5 onzas de vermut seco.

Pimiento vasco encurtido o jalapeño encurtido para decorar (opcional).

Instrucciones:

Llena una coctelera con hielo. Agrega el jugo de pepinillos, el vodka y el vermú y agita hasta que el exterior de la coctelera esté helado. Cuela y vierte en una copa de martini. Decora con el pimiento encurtido, si lo deseas. Sirve frío.