No más perros y gatos perdidos: Usa la tecnología para rastrear a tu mascota

Londres.- “¿Has visto a los gatos?”

Esa es una frase común en mi casa porque nuestros dos felinos, Maple y Juniper, pueden salir al exterior por una trampilla en la puerta trasera. Como muchos otros gatos domésticos londinenses, son libres de entrar y salir, deambulando por los patios traseros y más allá, equipados con microchips para identificarlos si se pierden.

Si a tu gato le gusta merodear al aire libre durante largos períodos, o tu perro tiene tendencia a escaparse, puede ser angustiante cuando no regresan como se espera.

Si le preocupa el paradero de su amigo peludo, la tecnología puede ayudarle a controlarlo.

Cómo funciona la tecnología para mascotas

Los rastreadores dedicados para mascotas son dispositivos que se colocan en el collar y que suelen usar señales GPS para determinar la ubicación exacta del animal que los lleva. Usan la señal de un teléfono celular 4G o la conexión wifi de tu casa para transmitir la posición a una aplicación para smartphone.

Existen muchos productos en el mercado. Tractive, Jiobit y Pawfit son algunas de las marcas que ofrecen rastreadores tanto para perros como para gatos. Los dispositivos para estos últimos suelen ser más pequeños y ligeros.

Fi y Whistle ofrecen rastreadores para perros con collares integrados. PetTracer es un collar para gatos que utiliza señales de GPS y radio desde una estación base. FitBark, también para perros, cuenta con una app para Apple Watch para monitorizar la ubicación y otras actividades.

Garmin tiene una gama de collares GPS para perros que funcionan con dispositivos portátiles similares a walkie-talkies, pero son caros y están dirigidos a entusiastas de las actividades al aire libre como los cazadores.

Señales telefónicas

La mayoría de los rastreadores te permiten designar una zona segura en un mapa, generalmente tu casa y sus alrededores, y te avisan si tu mascota la ha abandonado.

Suelen operar en el espectro 4G LTE, comúnmente utilizado por operadores inalámbricos. Suele tener el mayor alcance de cualquier señal celular, según Andrew Bleiman, vicepresidente ejecutivo de Tractive para Norteamérica.

Eso significa una fuerte conectividad en la mayor parte de Europa y América del Norte, "a menos que estés en un lugar muy remoto como el medio de un parque nacional", dijo Bleiman.

Cuanto cuesta

El precio exacto depende de la marca y el modelo. La mayoría de los dispositivos se venden por menos de 100 dólares. Sin embargo, ten en cuenta que también tendrás que pagar una suscripción para que el servicio celular funcione.

Si bien eso podría costar 100 dólares o más al año, para algunos dueños de mascotas vale la "tranquilidad", dijo Bleiman.

Duración de la batería

Los collares suelen tener una batería recargable integrada, pero su duración varía. La mayoría dura al menos dos o tres días antes de necesitar recarga, y mucho más en condiciones ideales.

Un factor importante es la intensidad de la señal. La batería se agotará más rápido si el dispositivo tiene que esforzarse más para detectar el GPS o conectarse al wifi. Algunos ahorran energía al no enviar coordenadas en la zona segura.

Otras características

Al igual que los relojes de actividad para humanos, las apps de seguimiento de mascotas ofrecen funciones de monitorización de salud y actividad. Puedes ver cuánto tiempo tu gato o perro ha pasado descansando o haciendo ejercicio, a diario o por hora.

Pero tenga en cuenta que un rastreador "no va a mantener a su mascota en el patio trasero", dijo Bleiman. Solo le avisará cuando salga de la zona de la cerca virtual que usted haya configurado.

Cómo usarlo

Este consejo técnico se inspiró en Maple, quien una vez desapareció sin permiso durante días. Resultó que estaba merodeando por un patio trasero a diez casas de distancia. Nos enteramos cuando los residentes consiguieron un escáner de microchip para mascotas para buscar nuestros datos de contacto y avisarnos para que pudiéramos recuperarlo.

Tractive nos proporcionó un dispositivo de préstamo para probar. Con el collar de seguridad incluido, se lo pusimos a Maple, a quien claramente no le gustó al principio. Salió corriendo por la puerta trasera y saltó por un agujero en la cerca.

Al día siguiente, usé la aplicación Tractive para monitorear sus movimientos. Mostraba sus viajes de ida y vuelta a varias propiedades vecinas. Volvió a descansar unas horas alrededor de la medianoche, salió a merodear de nuevo alrededor de las 3 de la madrugada y regresó después de una hora para echarse otra siesta.

Fue fascinante ver dónde pasaba el tiempo. Según el mapa de calor de la aplicación, uno de los lugares favoritos de Maple era el mismo patio trasero donde tuvimos que recogerlo antes.

Perdiendo la pista

Unas 24 horas después de colocarle el collar Tractive a Maple, me di cuenta de que ya no lo llevaba puesto. De alguna manera, se le había caído.

Si no encuentras la ubicación exacta de tu mascota o el dispositivo se pierde, Tractive cuenta con una función de radar que la localiza con precisión mediante el Bluetooth de tu teléfono. Otras marcas ofrecen funciones similares.

En el mapa de la aplicación, vi que estaba en un patio trasero cercano y que me estaba acercando porque el círculo se hacía más grande. Pero no lograba localizarlo y, para no molestar a los vecinos, me di por vencido.

Bleiman recomienda usar un arnés para los gatos a los que no les gustan los collares, pero no estoy convencido.

Microchips

Es común implantar microchips a perros y gatos, cuyos datos se incorporan a una base de datos. Esto facilita mucho la reunificación de dueños con perros y gatos perdidos, incluso si se han extraviado a cientos de kilómetros o han estado desaparecidos durante años .

Los microchips para mascotas, del tamaño aproximado de un grano de arroz que se implantan justo debajo de la piel, son obligatorios en algunos países europeos. No existe una ley federal en Estados Unidos, aunque algunos lugares como Hawái ya los exigen, así que consulte con las autoridades estatales o locales.

Pero existe cierta confusión sobre las funciones de los microchips. Al no tener alimentación, no se pueden rastrear en tiempo real. Quien encuentre a su mascota tendría que llevarla a un veterinario o a un refugio para que escaneen el dispositivo y obtengan sus datos de contacto.

Air Tags y dispositivos similares son otra opción

Muchos dueños de mascotas utilizan rastreadores Bluetooth como los Air Tags de Apple, los SmartTags de Samsung o dispositivos similares de Tile, Cube y Chipolo, que dependen de señales de bajo consumo transmitidas por teléfonos inteligentes que pasan cerca.

Los rastreadores Bluetooth tienen un alcance de 30 a 150 metros (100 a 500 pies), según el modelo. Las baterías duran meses o incluso más, y no es necesario pagar una suscripción.

Sin embargo, no se comercializan específicamente para mascotas. Esto no ha detenido a los dueños de mascotas, a juzgar por las numerosas recomendaciones que han publicado en foros en línea.

Chipolo advierte que sus rastreadores redondos de plástico son solo para “mascotas de interior, como gatos adiestrados y perros más pequeños” y advierte contra su uso en “razas de perros más grandes y gatos que viven al aire libre”.

Aun así, pueden ser una solución para algunos dueños de mascotas.

“El Bluetooth es una solución totalmente razonable si vives en un centro urbano”, dijo Bleiman. “Pero las mascotas se mueven rápido. Y si vives en un parque arbolado o en una zona suburbana, por no hablar de una zona rural o silvestre, es bastante improbable que tu mascota esté cerca de un dispositivo Bluetooth”.