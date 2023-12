Navidad: Cómo decorar los espacios pequeños

Parece que la helada ni siquiera ha llegado a la calabaza antes de que la "alegría navideña" comience a aparecer en todas partes, desde las redes sociales hasta los pasillos de CVS. Es la temporada de decorar.

Cargando...

Pero si estás en un apartamento pequeño, existen límites a lo que puedes hacer. Un árbol artificial de tamaño natural puede ocupar media habitación. Es posible que tenga estanterías limitadas para baratijas. ¿Cómo puedes dejar ondear la bandera navideña cuando no tienes mucho espacio para hacerlo?

Aquí hay algunas ideas de estilo de temporada que maximizan la alegría pero no comen la habitación. Y esa tienda fácilmente.

Preparar el escenario

Cargando...

Una paleta monocromática es un buen punto de partida, dice Todd Carr, que dirige la tienda de productos botánicos y artículos para el hogar Hort & Pott en Freehold, Nueva York, con su socio Taylor Harrington.

“Ayuda a mantener cohesiva la decoración navideña y une prácticamente todo lo que hagas. Me encanta el verde sobre verde, por ejemplo, pero inspírate en tu espacio”, dice Carr. Piense en montones de libros, una bufanda y elementos de diseño ornamentales como candelabros y vegetación natural o artificial.

¿No hay lugar ni siquiera para eso? "Simplemente agregar lazos y serpentinas de cinta de tu color agregará una sensación festiva a un espacio reducido", dice Carr.

Trae el brillo

Brynn Whitfield, una estrella de “The Real Housewives of New York City” de Bravo, tiene seguidores en las redes sociales para fotos de su apartamento de una habitación en Manhattan. Ella dice que los pocos metros cuadrados no deberían impedirte celebrar.

“¡Sea inteligente con las superficies! A los invitados realmente no les importa el tamaño de su mesa o el tamaño de su árbol. Puedes impresionarlos con las piezas decorativas adecuadas”, afirma. "Todo se ve mejor cuando la presentación es buena".

CB2 tiene una nueva colección de adornos metálicos y de vidrio transparente, opaco y reflectante que le dan un toque fresco a los motivos navideños tradicionales. Hay bolas de cristal de color ámbar que parecen champán burbujeante; un trío de pinos modernos en tonos ahumados; muñecos de nieve de cristal blanco lechoso; orbes de acero inoxidable; y mini regalos en acero con acabado de espejo.

Los árboles artificiales con un perfil delgado funcionan bien en apartamentos. Consiga uno preiluminado para no tener que guardar cadenas de luces voluminosas. Balsam Hill tiene una pícea de Noruega, por ejemplo, que viene con su propia bolsa de almacenamiento con cremallera. CB2 tiene uno súper delgado en varias alturas diferentes. Tampoco es necesario que llenes un árbol de adornos.

Levantarse del suelo

"Usa las paredes y el techo para ponerte festivo", aconseja Carr. “Las guirnaldas quedan preciosas colocadas en estanterías o candelabros. Y las coronas no son solo para la puerta de entrada. Cuelga una rama de pino recolectada sobre la mesa del comedor con algunos ganchos para tazas y alambre floral, y decórala como lo harías con un árbol.

"O coloque una amarilis en una maceta colgante y llene la base con árboles de hoja perenne para obtener un arreglo mágico e iluminado que ocupe poco espacio".

La calcomanía del árbol navideño escandinavo de Tempaper tiene adornos navideños nórdicos de estilo folklórico, como renos, liebres, estrellas y medias en lugar de ramas. Es lo suficientemente grande como para reemplazar a un árbol real, y la función de despegar y pegar le permite levantarlo de la pared fácilmente cuando termina la temporada. A menos que te guste tanto que decidas dejarlo todo el año como obra de arte.

Aquí también hay un pueblo blanco de invierno que queda muy bien en una ventana, así como calcomanías removibles de ramas de laurel ilustradas, coronas y una bonita menorá del Festival de las Luces.

Decoración que se almacena bien

Los adornos de paquete plano que no necesitan guardarse de forma protectora en un contenedor especial son una gran ayuda para los espaciadores pequeños.

Por ejemplo, los árboles de Navidad y renos minimalistas y contemporáneos de Loll Designs encajan con ranuras simples y son fáciles de guardar debajo de una cama o detrás de un armario. Magic Ornaments tiene juegos de adornos con acabado brillante y espejo; tira del cordón y tendrás una decoración tridimensional. Cada juego viene con bolas, estrellas, ángeles, copos de nieve, una copa de árbol y 40 pies de guirnalda de cintas. Cuando terminan las vacaciones, todo se aplana y se guarda en un sobre de cartón.

Añadir ambiente sensorial

"Un brillo cálido es clave para un ambiente acogedor e invernal", dice Carr. Intente cambiar las bombillas de alto voltaje o luz fría por otras que emitan un brillo más dorado. La luz más suave hace que incluso la decoración navideña más sobria parezca más hogareña.

Los aromas también pueden traer a casa un ambiente navideño nostálgico. El recambio para difusor de pared Holiday de Nest New York combina granada, mandarina, pino, clavo, canela y vainilla en un aroma especiado y de temporada. Las especias, el almizcle y el ámbar dorado evocan una agradable vibra en el recambio para difusor Winter Noir de Pura.