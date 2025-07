Mural sobre migración desata polémica entre Francia y simpatizantes de Trump

Foto: Associated Press

Francia.- Un imponente mural en Francia de la Estatua de la Libertad cubriéndose los ojos está acumulando millones de vistas en línea con su crítica a las políticas de inmigración y deportación del presidente estadunidense Donald Trump.

La artista Judith de Leeuw describió su obra gigante en la ciudad de Roubaix, en el norte de Francia, que tiene una gran comunidad inmigrante, como "un recordatorio silencioso de lo que debería ser la libertad".

"La libertad se siente fuera de alcance" para los migrantes y "aquellos empujados a los márgenes, silenciados o invisibles", declaró la artista quien vive en Ámsterdam.

"Pinté a la estatua cubriéndose los ojos porque ella no puede soportar el peso de lo que está pasando en el mundo. Lo que una vez fue un símbolo brillante de libertad ahora lleva la tristeza de un significado perdido", escribió de Leeuw en una publicación el 4 de julio en Facebook, cuando los estadunidenses celebraban el Día de la Independencia.

Su representación de la Estatua de la Libertad, un regalo del pueblo francés a finales del siglo XIX, ha inspirado algunas críticas agudas.

El representante Tim Burchett, un legislador republicano de Tennessee, escribió en una enojada publicación en X que la obra "me disgusta". Dijo que tenía un tío que luchó y murió en Francia, donde las fuerzas de Estados Unidos vieron combate tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial.

En una entrevista con The Associated Press, de Leeuw no se mostró arrepentida.

"No me ofende ser odiada por el movimiento de Donald Trump. No lo lamento. Estoy haciendo lo correcto", afirmó.

La ciudad respaldó la obra. El director de asuntos culturales de la alcaldía, Frédéric Lefebvre, dijo a la emisora France3 que "es un mensaje político muy fuerte y poderoso".

Desde su regreso a la Casa Blanca en medio de un sentimiento antiinmigrante, Trump ha lanzado una campaña sin precedentes tratando de aumentar el Poder Ejecutivo y ha chocado con jueces federales que intentan frenarlo. Personas de varios países han sido deportadas a lugares remotos y no relacionados como Sudán del Sur y la pequeña nación africana de Esuatini.

La inmigración es uno de los temas más fuertes de Trump en las encuestas públicas en Estados Unidos.

El mural en Roubaix es parte de un festival de cultura callejera urbana respaldado por la ciudad. Roubaix es una de las ciudades más pobres de Francia. Fue devastada económicamente en los años 70 por el colapso de su otrora floreciente industria textil que solía atraer a trabajadores migrantes de otras partes de Europa, el norte de África y más allá.