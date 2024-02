Mujeres afganas tienen miedo a salir solas por restrictivos decretos del Talibán

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Islamabad.- Las mujeres afganas tienen miedo o se sienten inseguras al salir a la calle solas por los decretos del Talibán y sus campañas para imponer el código de vestimenta y los tutores masculinos, según un reporte de la misión de Naciones Unidas en Afganistán.

El informe se publicó en vísperas de una reunión convocada por la ONU en la capital de Qatar, Doha, donde se espera que los estados miembro y los enviados especiales a Afganistán discutan la relación con el Talibán.

Los talibanes han vetado la presencia de las mujeres en la mayoría de los ámbitos de la vida pública e impidieron que las niñas estudien más allá de la enseñanza primaria como parte de las duras medidas impuestas desde que tomaron el poder en 2021.

Además, restringieron el acceso de la mujer al mercado laboral, a viajar y a la atención sanitaria si no están casadas o no tienen un tutor masculino, y arrestan a las que no cumplen con la interpretación que hace el grupo insurgente del hiyab, o el velo islámico.

Según el reporte de la misión de la ONU, publicado el viernes, los decretos se aplican a mediante detenciones, acoso e intimidación. Las mujeres sostienen que tienen cada vez más miedo a estar a espacios públicos por la amenaza acabar detenidas y el “estigma y la vergüenza duraderos” asociados con ser arrestada por la policía.

Más de la mitad de las entrevistadas para el informe se sentían poco seguras al dejar su casa sin su tutor, o mahram. Los riesgos para su seguridad y su nivel de ansiedad empeoran cada vez que se anuncia un decreto dirigido específicamente contra ellas, indicó el reporte.

Las mujeres que salen con un mahram se sienten más seguras, pero apuntaron que les causa estrés depender de otra persona que las acompañe. Algunas contaron que sus tutores las reprenden por “perder el tiempo” si quieren visitar ciertos comercios o alejarse de una ruta limitada a las tareas básicas necesarias.

Esto merma las posibilidades de “disfrutar siquiera de micromomentos de estimulación u ocio” fuera del hogar, dijo el informe.

Algunas mujeres contaron que sus familiares varones también tenían miedo y eran reacios a salir con mujeres, ya que esto los expondría al acoso talibán.

Un vocero del Ministerio de Vicio y Virtud, que ejerce de policía de la moral talibán y vela por el cumplimiento de esos decretos, dijo que era “absurdo y falso” que las mujeres tengan miedo de acudir a las tiendas.

“No hay ningún tipo de problema para las hermanas (mujeres) que llevan yihab”, dijo Abdul Ghafar Farooq. “Como las mujeres son de naturaleza más débil que los hombres, la sharía (la ley islámica) ha establecido que los mahram son esenciales cuando se viaja con ellas por el bien de su dignidad y respeto".

El acoso a las mujeres va contra la ley, agregó el portavoz del ministerio talibán.

Heather Barr, de Human Rights Watch, dijo a The Associated Press que el miedo de las mujeres afganas a salir de casa solas era “perjudicial y devastador”, pero no sorprendente.

Parecía que amedrentar a las mujeres y niñas para que no salgan de sus hogares era un objetivo específico del Talibán, añadió.

El enviado de la ONU para Afganistán advirtió el año pasado a los talibanes de que su reconocimiento internacional como gobierno legítimo del país era “casi imposible” a menos que se retirasen las restricciones a las mujeres.