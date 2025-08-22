Muere último as de la aviación estadunidense de la Segunda Guerra Mundial

Nebraska.- Un veterano de la Segunda Guerra Mundial de Nebraska, considerado el último piloto “as” sobreviviente de Estados Unidos porque derribó cinco aviones enemigos, murió a los 103 años.

Donald McPherson sirvió como piloto de caza de la Armada a bordo del portaaviones USS Essex en el frente del Pacífico, donde se enfrentó a las fuerzas japonesas durante los últimos años de la guerra. Obtuvo la Medalla de Oro del Congreso y tres Cruces de Vuelo Distinguido por su servicio.

Sin embargo, su hija Beth Delabar dijo que sus seres queridos siempre sintieron que McPherson prefería un legado que reflejara su dedicación a la fe, la familia y la comunidad en lugar de sus hazañas en tiempos de guerra.

“Cuando todo haya terminado y papá enumere las cosas por las que quiere ser recordado… lo primero que dirá es que es un hombre de fe”, le dijo al Beatrice Daily Sun , un periódico del sureste de Nebraska que fue el primero en informar que McPherson murió el 14 de agosto.

“No fue hasta estos últimos años de su vida que recibió tantos honores y medallas”, dijo.

McPherson fue catalogado como el último as estadounidense vivo del conflicto tanto por la Asociación Americana de Ases de Cazas como por el Museo Fagen Fighters de la Segunda Guerra Mundial. Fue homenajeado en el evento "Victoria en el Mar" del museo el fin de semana pasado en Minnesota. Para ser considerado un as, un piloto debe derribar cinco o más aviones enemigos.

McPherson se alistó en la Marina en 1942 cuando tenía 18 años. A los aprendices no se les permitía casarse, por lo que él y su esposa Thelma se casaron justo después de completar el programa de vuelo de 18 meses en 1944. Voló cazas F6F Hellcat contra los japoneses como parte del escuadrón de caza VF-83.

Relató una misión en la que derribó dos aviones japoneses tras observarlos volando a baja altura cerca del agua en una trayectoria convergente. En un video que el museo Fagen reprodujo en su honor, McPherson describió cómo bajó el morro de su avión y disparó contra el primer avión, enviando al piloto al océano.

Pero luego hice un wingover para ver qué le pasaba al segundo. Al acelerar a fondo, mi Hellcat respondió bien, apreté el gatillo y explotó —dijo McPherson—. Luego giré y realicé muchas maniobras violentas para intentar salir de allí sin que me derribaran.

Al regresar al portaaviones, otro marinero le señaló un agujero de bala en el avión, a unos 30 centímetros de donde él estaba sentado. Su hija, Donna Mulder, comentó que su padre le contó que experiencias como esa durante la guerra le hicieron sentir que «quizás Dios no ha terminado conmigo».

Entonces, después de regresar a su casa en la granja familiar en Adams, Nebraska, se dedicó a retribuir ayudando a iniciar ligas de béisbol y sóftbol para los niños de la ciudad y sirviendo como jefe scout y en roles de liderazgo en la Iglesia Metodista Unida de Adams, la Legión Americana y los Veteranos de Guerras Extranjeras.

Más tarde, la comunidad bautizó el campo de béisbol como McPherson Field en honor a Donald y su esposa, Thelma, quienes solían llevar la cuenta y atendían el puesto de concesiones durante los partidos.