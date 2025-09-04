Mesoterapia capilar: El tratamiento que promete dar fuerza y vida al cabello

Ciudad Juárez.– La mesoterapia capilar se ha convertido en uno de los tratamientos estéticos más populares entre quienes buscan combatir la caída del cabello y mejorar su salud capilar sin recurrir a procedimientos invasivos.

Este método consiste en la aplicación de microinyecciones en el cuero cabelludo con sustancias como vitaminas, minerales, aminoácidos, antioxidantes o ácido hialurónico. El objetivo es nutrir directamente los folículos pilosos, estimular la circulación sanguínea y favorecer el crecimiento de un cabello más fuerte y saludable.

Especialistas en dermatología y tricología señalan que la mesoterapia puede ser una alternativa eficaz en casos de alopecia androgénica (conocida como calvicie común), caída estacional del cabello o debilitamiento por estrés, cambios hormonales y deficiencias nutricionales. No obstante, recomiendan siempre realizar una valoración médica previa, ya que no todos los pacientes son candidatos ideales.

El procedimiento suele requerir varias sesiones para notar resultados visibles, que incluyen la reducción de la caída, aumento en el grosor de la fibra capilar y un aspecto más brillante del cabello. Aunque es considerado seguro y de bajo riesgo, puede generar leves molestias en el momento de la aplicación.

En un mercado saturado de productos milagro para el crecimiento capilar, la mesoterapia se presenta como una opción respaldada por la ciencia médica y cada vez más solicitada en clínicas estéticas.