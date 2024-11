Mejore las sobras del Thanksgiving con un sándwich Reuben de pavo

Foto: Associated Press

Nueva York.- Tengo una confesión: me gustan más las sobras del Día de Acción de Gracias que el banquete festivo.

La cena del Thanksgiving es una de las favoritas de la familia y me encantan todas las comidas. Pero lo que me hace aún más feliz es abrir el refrigerador a la mañana siguiente y buscar una porción de pastel de manzana o algunas coles de Bruselas asadas que me hayan sobrado, y especialmente sacar esto, aquello y lo otro para hacer una obra maestra de sándwich de pavo.

Un sándwich Reuben clásico se prepara con carne en conserva, aderezo ruso o Thousand Island, queso suizo y chucrut sobre pan de centeno. Pero esta versión hecha con pavo cumple con todos los requisitos y es uno de los mejores usos que se me ocurren para las sobras de pavo del Día de Acción de Gracias. Es mucho mejor que un simple sándwich de pavo (posiblemente seco) con un poco de mostaza y mayonesa entre dos rebanadas de pan frío.

Una versión rápida de chucrut es lo que hace que este sándwich sea espectacular (¡y un Reuben!). Me gusta cortar el repollo en rodajas muy finas para ensaladas de col y chucrut, y opto por repollo Napa o Savoy, que tiene una textura un poco más ligera que el repollo verde. Mi receta requiere sidra de manzana, vinagre de manzana y un poco de cerveza (y oye, esa cerveza abierta no debe desperdiciarse: es una combinación perfecta para este sándwich).

Luego, un aderezo ruso para mezclar, queso suizo o gruyere y pan de centeno son los ingredientes decisivos. Con el pavo, cocínelo todo a la plancha y recuerde que puede preparar este sándwich en cualquier época del año con restos de pavo o incluso con pavo en lonchas del supermercado.

¿Tienes sobras de la cena de Acción de Gracias, como coles de Bruselas o verduras asadas? Apílalas en tazones y un sándwich se convertirá en un festín.

Duplique o triplique esta receta según sea necesario. El chucrut sobrante y el aderezo ruso se pueden conservar en recipientes herméticos en el refrigerador hasta por una semana. (Prepare algunos hot dogs o salchichas más adelante en la semana para usar el chucrut sobrante).

Sándwich Reuben de pavo

Rinde cuatro sándwiches

Para el chucrut rápido:

1 cucharada de aceite de oliva o vegetal.

4 tazas de repollo Napa o Saboya cortado en rodajas finas.

1 cebolla amarilla (cortada por la mitad y en rodajas muy finas).

½ cucharadita de sal kosher (o al gusto).

1 cucharadita de semillas de mostaza.

½ taza de vinagre de sidra de manzana.

¼ taza de sidra de manzana.

¼ taza de cerveza.

Para el aderezo ruso

¼ taza de mayonesa.

2 cucharadas de ketchup.

2 cucharadas de cebolla picada.

1 cucharada de salsa relish.

2 cucharaditas de jugo de limón fresco.

Sal kosher y pimienta recién molida (al gusto).

Para los Sándwiches

8 rebanadas de pan de centeno

2 cucharadas de mantequilla, a temperatura ambiente

1 ½ tazas de queso suizo o gruyere rallado

8 rebanadas bastante gruesas de pavo asado (del mismo tamaño que el pan)

Instrucciones

Prepare el chucrut: Caliente el aceite en una sartén grande y profunda a fuego medio. Agregue el repollo, las cebollas y la sal y saltee durante cinco minutos, hasta que se ablanden un poco. Agregue las semillas de mostaza, luego agregue el vinagre de sidra, la sidra y la cerveza y deje hervir a fuego medio-alto. Ajuste el fuego para mantenerlo a fuego lento y cocine hasta que el repollo esté bastante tierno pero no blando, aproximadamente de 15 a 20 minutos.

Deje que la mezcla se enfríe a temperatura ambiente.

Prepare el aderezo ruso: mientras se cocina el repollo, combine la mayonesa, el ketchup, la cebolla, el condimento, el jugo de limón, la sal y la pimienta en un tazón pequeño.

Arma los sándwiches: Unta un lado de cada rebanada de pan con la mantequilla ablandada. Coloca cuatro rebanadas de pan sobre una tabla de cortar, con el lado untado con mantequilla hacia abajo. Unta las rebanadas con el aderezo ruso, aproximadamente una cucharada en cada una. Coloca con una cuchara aproximadamente dos a tres cucharadas de chucrut bien escurrido sobre cada rebanada. Cubre con dos rebanadas de pavo y luego 1/4 del queso gruyere. Coloca el pan restante encima para terminar los sándwiches, asegurándote de que el lado untado con mantequilla quede hacia arriba.

Cocina los sándwiches a la plancha: calienta una sartén grande y pesada a fuego medio. Agrega los sándwiches (probablemente tendrás que cocinarlos de dos en dos) y cocínalos durante unos tres minutos de cada lado, hasta que el exterior esté bien dorado y el queso se haya derretido.