Médicos buscan informar sobre matices de terapia hormonal en menopausia

Nueva York.- La menopausia puede provocar una serie de síntomas perturbadores, como sofocos, sudores nocturnos y problemas para dormir. La terapia hormonal promete alivio.

Pero muchas mujeres dudan si tomarlo. Esto se debe a que el tratamiento, tema de un reciente panel de expertos convocado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) , ha estado rodeado de incertidumbre durante mucho tiempo.

En su momento se usó de forma rutinaria. Sin embargo, en 2002, las investigaciones que probaban un tipo se suspendieron prematuramente debido a la preocupación por el aumento del riesgo de cáncer de mama y coágulos sanguíneos. La preocupación persistió a pesar de que estudios posteriores demostraron que los beneficios de las terapias hormonales actuales superan los riesgos para muchas mujeres.

“Todavía hay mucha confusión y mucho miedo”, dijo Grayson Leverenz, de 50 años, de Durham, Carolina del Norte, quien dudó en tomarla pero se alegra de haberlo hecho.

Cada vez más personas también están reconsiderando la terapia hormonal. Sin embargo, los expertos siguen discrepando sobre cómo presentar las ventajas y desventajas del tratamiento. El panel de la FDA destacó los beneficios y sugirió eliminar las advertencias sanitarias de al menos algunas versiones, lo que llevó a decenas de expertos a solicitar más información antes de realizar cualquier cambio.

Los médicos dicen que la terapia hormonal es una excelente opción para muchas, pero no todas, las mujeres menopáusicas, y es importante comprender la realidad matizada de estos tratamientos antes de decidir cuál es el mejor.

Cómo funciona la terapia hormonal

Trata los síntomas que pueden surgir cuando la menstruación disminuye y finaliza, provocando que los niveles de estrógeno y progesterona bajen mucho.

Un tipo es la terapia vaginal de estrógenos de dosis baja. Al aplicarse en la vagina, circula muy poco en la sangre y los riesgos son mucho menores. Los médicos afirman que es una buena opción para las mujeres cuya principal queja es la sequedad vaginal.

La terapia de cuerpo completo incluye pastillas, parches, aerosoles, geles o un anillo vaginal que administran dosis de hormonas al torrente sanguíneo en niveles suficientemente altos como para tener efectos significativos en síntomas como los sofocos. Estas hormonas sistémicas incluyen estrógenos y progestágenos.

Jennifer Zwink, enfermera de Castle Rock, Colorado, comenzó a usar un parche de estrógeno hace más de un año y también tiene un DIU, que le administra progesterona. El tratamiento le ha aliviado los sofocos, le ha mejorado el sueño y le ha aliviado el dolor articular y la hinchazón.

"No es una varita mágica", dijo. "Pero sin duda ha marcado una diferencia significativa".

La Sociedad de Menopausia afirma que la terapia hormonal puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular si se inicia dentro de los 10 años posteriores a la menopausia. También puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y mantener la densidad ósea durante más tiempo.

“Es posible que experimenten una disminución en su densidad ósea a los 60 años” en lugar de a los 50, señaló la Dra. MargEva Morris Cole, obstetra y ginecóloga de la Universidad de Duke.

La terapia hormonal conlleva algunos riesgos

Cuando a Leverenz le recetaron por primera vez terapia hormonal el año pasado, seguía preocupándose por los riesgos de los que había oído hablar, hasta que finalmente decidió: "No puedo vivir así más".

Con una combinación de tres medicamentos, su ansiedad disminuyó, su sueño mejoró, sus dolores en las articulaciones y sus sofocos desaparecieron.

“Me siento yo misma otra vez”, dijo.

Los médicos dicen que muchos pacientes dudan en probar las hormonas y tratan de tranquilizarlos.

Las mujeres pueden usar terapia de estrógeno durante siete años, y terapia de estrógeno-progestágeno durante tres a cinco años, antes de que aumente el riesgo de cáncer de mama, según la Sociedad de Menopausia.

El grupo afirma que tanto la terapia con estrógenos como la terapia con estrógenos y progestágenos aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular, que desaparece poco después de suspender las hormonas. El riesgo de coágulos sanguíneos aumenta si se toman hormonas por vía oral, pero puede ser menor si se usa un parche, gel o espray.

“Muchos de estos riesgos son pequeños”, afirmó la Dra. Nanette Santoro, ginecóloga-obstetra de la Universidad de Colorado. “Y deben sopesarse frente al beneficio del alivio de los síntomas”.

La edad, el historial médico y la duración del tratamiento hormonal también son factores a considerar. Muchas mujeres lo toman durante unos cinco años, y a quienes han sufrido un derrame cerebral u otras afecciones se les puede desaconsejar su uso.

Debate sobre la modificación de las advertencias sobre los medicamentos hormonales

Los médicos están divididos sobre si deberían modificarse las advertencias sanitarias de "recuadro negro" de algunos tratamientos hormonales. Todos los medicamentos con estrógenos aún llevan advertencias de recuadro sobre las mayores tasas de accidentes cerebrovasculares, coágulos sanguíneos y problemas cognitivos entre las mujeres que los toman.

La mayoría de los médicos presentes en la reciente reunión del panel de expertos convocada por la FDA recetan las hormonas o participan en una campaña de la industria farmacéutica contra la etiqueta de advertencia. Una carta firmada por 76 médicos e investigadores argumenta que «eliminar las advertencias de la etiqueta sin una evaluación científica adecuada pone en riesgo a los pacientes» y solicita a la agencia que celebre una reunión del comité asesor con una audiencia pública antes de realizar cualquier cambio.

Mientras tanto, los médicos instan a las personas a tener cuidado con la información errónea, como las afirmaciones falsas en las redes sociales de que las hormonas prevendrán la demencia y garantizarán una vejez saludable.

“No podemos decir que se va a vivir una vida más larga y saludable por haber tomado hormonas”, dijo Cole, de Duke. “No quiero que la situación se desplace tanto que la gente crea que promete salud para los próximos 30 o 40 años”.

Alternativas a la terapia hormonal para la menopausia

Santoro mencionó un nuevo medicamento no hormonal llamado fezolinetant, comercializado como Veozah, para los sofocos y la sudoración nocturna. El medicamento antiepiléptico gabapentina, en dosis bajas, también puede usarse para los sofocos, y una crema hidratante puede mejorar la sequedad vaginal.

Los expertos también dicen que el ejercicio regular y una dieta saludable pueden ayudar a controlar los síntomas.

Santoro instó a no favorecer la “proliferación salvaje” de suplementos que afirman ser una panacea para la menopausia.

«Todo el mundo está enganchado a la fiebre del oro de la menopausia», dijo. «Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea».