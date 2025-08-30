Maquillaje derretido y esmóquines sudorosos: protagonistas de bodas veraniegas

Ohio.- Tyler Jones y Kayla McDonald crecieron acampando, así que cuando llegó el momento de planificar su boda, querían estar al aire libre para celebrar con amigos y familiares en la naturaleza.

También querían una boda a finales de verano. Eso implicaba elegir un lugar que pudiera trasladar el evento al interior a última hora si el clima en la zona de Cincinnati no acompañaba.

"Podrían llegar a los 37 grados, ya sabes, con la humedad", dijo Jones. Cuando el pronóstico para el fin de semana mostró solo 29 grados Celsius (84 grados Fahrenheit), respiraron aliviados.

Los veranos más húmedos, calurosos y largos, impulsados ​​por el cambio climático provocado por el ser humano, están cambiando otra época del año: la temporada de bodas. Muchas parejas que eligen el verano para casarse ahora se enfrentan a inconvenientes que van desde maquillaje derretido hasta invitados incómodos. Algunas eligen lugares más resistentes al calor o cambian las fechas a una fecha más temprana o tardía en el año.

“Cada vez recibimos más comentarios del tipo: 'No quiero pasar calor durante mi boda'”, dijo Christina Elsass, copropietaria y administradora del lugar Mojave East, donde Jones y McDonald se casaron en agosto.

Lugares que reconocen el cambio

Hace seis años, Elsass y su esposo, quien solía ser fotógrafo de bodas, abrieron Mojave East, una obra de arte inspirada en el desierto de Mojave, para honrar sus raíces y su historia de amor en la Costa Oeste. Desde que abrieron el negocio, comentó que han notado una mayor demanda en octubre y noviembre, y una menor en mayo, junio y septiembre, que tradicionalmente son meses de bodas importantes.

“Hemos notado que el clima se ha vuelto un poco más caluroso durante esos meses, como en septiembre, diría yo, más específicamente, e incluso en octubre”, dijo.

Algunos lugares incluso anuncian el cambio de tendencia en sus sitios web. El Westmount Country Club de Nueva Jersey afirma que el otoño se está convirtiendo en la temporada de moda para las bodas , citando un clima más suave. El Beaumont Inn de Pensilvania afirma que una boda de primavera significa que los invitados no tendrán que abrigarse con tantas capas, pero tampoco hará un calor insoportable.

Algunos agapornis de verano tienen que adaptarse

Pero otros factores influyen en la decisión. Algunas sectas religiosas desaconsejan casarse durante ciertos meses del año; por ejemplo, algunas denominaciones cristianas limitan las bodas en ciertos días de Adviento y Cuaresma, en invierno y principios de primavera, respectivamente. Otras parejas prefieren casarse en verano porque les resulta más cómodo para sus invitados o porque una fecha en particular es importante para ellas.

En nombre del amor, para un evento que suele ser costoso y un gran desafío de organizar, muchas parejas no quieren echarse atrás, incluso si el clima lo impide. Una pareja en Filipinas caminó por un pasillo inundado este julio después de que el tifón Wipha intensificara las lluvias monzónicas.

Rylee Kennedy, quien se casó el pasado junio en Pensilvania durante una ola de calor, tuvo que cambiar de aires en las horas previas a la ceremonia. No caminó hacia el altar rodeada de flores y árboles florecientes, como había imaginado. Debido al calor y a la preocupación por la seguridad de los invitados, todo se trasladó al espacio interior de reserva donde celebraron la recepción.

“Con el clima tan impredecible ahora, realmente debes asegurarte de que, si tienes que cambiar de rumbo, no vas a tener una boda que no sea parte de tu visión o que no se alinee con lo que querías que fuera”, dijo Kennedy.

Para quienes deciden mantener sus nupcias en verano, algunos expertos en bodas están ampliando la lista de planificación. Brides, la revista nupcial con casi un siglo de antigüedad, recomendó el año pasado a sus lectores que se comunicaran con sus organizadores de bodas y proveedores de catering sobre el calor, consideraran pruebas adicionales de peinado o un recogido, y consideraran cambiar a vestidos más cortos para las damas de honor. También les instó a elaborar un plan de calor para sus invitadas.

Las opciones para mantenerse fresco son clave

A McDonald y Jones les gustó Mojave East por los elementos adicionales que ofrecerá para combatir el calor: ventiladores, rociadores, estaciones de agua y la oportunidad de entrar para tomar aire fresco si es necesario.

Elsass no quería que el espacio interior de Mojave East se sintiera como un plan de respaldo inferior, por lo que trabajó para mantener la estética y la luz brillantes y atractivas.

"Debido a que hemos sido intencionales en la forma en que llevamos a cabo la ceremonia en interiores, no parece una ocurrencia de último momento", dijo Elsass.

Grace Mattingly, organizadora de bodas en Richmond, Kentucky, comentó que habla con las parejas desde el inicio de la planificación sobre cómo mantener a los invitados seguros en caso de calor, ya sea usando carpas o sombrillas para crear sombra o trasladándose al interior. Añadió que es una conversación que no se da con frecuencia en el sector de la planificación de bodas.

El día de su boda, McDonald y Jones pudieron celebrar la ceremonia al aire libre, pero sus fotos de "primer vistazo" se trasladaron a una zona con sombra para evitar el sol de la tarde. Cuando algunos invitados llegaron temprano, muchos esperaron en el interior, con vasos de agua en la mano.

Durante la ceremonia, los invitados usaron ventiladores para refrescarse y protegerse del sol mientras el sol comenzaba a ponerse. Y una vez dado el sí, casi todos los invitados entraron para el cóctel y se refrescaron con el aire acondicionado. Los vaporizadores salían corriendo para quienes quisieran un poco de aire fresco.

Todas esas opciones significaron que, sin importar el clima, Jones y McDonald tendrían un día fiel a su visión, incluso si algunas cosas tuvieran que cambiar en el último minuto.

"Creo que ambos creemos que lo que pasa hay que aprovecharlo al máximo", dijo Jones.