'Mamá, ¿nos vamos?' Cómo ayudar a los niños a enfrentar una mudanza

Nueva York.- El verano puede ser una época de grandes transiciones para los niños. A menudo es la época de mudarse a una nueva casa o de prepararse para una nueva escuela. Y eso genera preocupación y estrés.

Los padres y las familias pueden ayudar a que la situación sea más llevadera. Si los niños se sienten apoyados, incluso podrían esperar con ilusión algunos de los cambios y ganar confianza, afirman los expertos.

“Cuando las rutinas, los lugares familiares e incluso saber dónde están las cosas en la casa desaparecen de repente, se obliga a los jóvenes a reaprender su vida cotidiana desde cero”, lo que puede ser estresante, dice Victoria Kress, consejera profesional y presidenta de la Asociación Americana de Consejeros.

Al mismo tiempo, “esto puede generar interesantes oportunidades de crecimiento”, afirma.

El libro de la autora Nadine Haruni, "Freeda la Rana se Muda", busca ayudar a los niños en edad escolar a afrontar la mudanza. Haruni, quien guió a su propia familia en las mudanzas y los cambios, cuenta la historia de una mamá rana que ayuda a sus pequeños renacuajos a adaptarse al dejar su pueblo natal y establecerse en uno nuevo.

Es muy importante reconocer que las transiciones toman tiempo y que eso es totalmente normal. Está bien sentirse nervioso, triste, ansioso y quizás todo eso a la vez, e incluso los adultos se sienten así a veces, dice Haruni.

Si escuchas, te sorprenderás. Lo que le importa a un niño no siempre es lo que crees», dice.

Las mudanzas pueden ser especialmente difíciles si van acompañadas de otros cambios importantes, como una muerte, un divorcio o la pérdida de ingresos familiares.

El libro de Haruni se inspiró en la gran y multifacética transición de su familia. Se mudaba de Manhattan a Nueva Jersey con su hija de 5 años y su hijo de 8, y se casaba en la misma semana, una transición importante para sus hijos y sus tres hijastras adolescentes. Además, los niños empezaban en una nueva escuela la semana siguiente.

Al principio, los niños estaban muy tristes y preocupados. La vida es un cambio constante, y a veces es muy difícil afrontarlo. Por suerte, descubrieron que les encantaba tener más espacio y, como los renacuajos del libro, se adaptaron con alegría.

Aquí hay algunos consejos para reducir el estrés de una mudanza u otra transición importante para los niños:

Hablemos de ello

“Comunicarse y escuchar puede aliviar mucha ansiedad”, dice Haruni. “Deja que los niños compartan sus sentimientos y sepan que los escuchan, para que sepan que importan. Eso realmente les ayuda a sentir que tienen cierto control”.

Explique por qué es necesaria una mudanza y anticipe lo que viene. Hable sobre el destino con antelación, especialmente sobre sus ventajas. La familiaridad puede ayudar a los niños a sentirse más seguros , según los expertos.

Incluso compartir algunas fotos o un mapa puede ser útil para aliviar el nerviosismo.

"¿Podrán conocer a algunos niños del nuevo vecindario con antelación?", pregunta Haruni.

Involucre a los niños en la mudanza en sí

“Involucrar a los niños en tareas de mudanza apropiadas para su edad, como empacar sus propias pertenencias o ayudar a elegir nuevas decoraciones para la habitación, puede darles una sensación de control y seguridad durante un momento de incertidumbre”, dice Kress.

Los niños pueden ayudar a planificar las comidas, organizar su espacio o continuar las tradiciones familiares.

“Considéralo una aventura”, dice Haruni. “Deja que te ayuden a elegir cosas para su nueva habitación si se mudan, pero también lleva algunos objetos que les resulten familiares y reconfortantes”.

Mantener las rutinas diarias

Mantener algunas rutinas diarias crea estructura cuando las cosas parecen nuevas y atemorizantes.

“El problema con las mudanzas es que perturban la vida de todos. Demasiados cambios a la vez desorientan a todos, por lo que mantener las comidas a la misma hora y los mismos rituales para acostarse puede ser de gran ayuda”, afirma George M. Kapalka, psicólogo clínico y profesor de la Escuela de Psicología Profesional de California, perteneciente a la Universidad Internacional Alliant.

Organiza las áreas comunes de forma similar a como estaban antes de la mudanza, recomienda Kress. Coloca los juguetes, mantas o cuadros favoritos donde tu hijo espera encontrarlos.

Considere obtener ayuda de un profesional

Adaptarse al cambio requiere tiempo y paciencia. Explícales a los niños que es normal, que lo superarán, que se les escucha y que tienen cierto control sobre la situación, dice Haruni.

Y saber cuándo buscar ayuda.

Es normal sentir algo de tristeza, preocupación o dificultades de adaptación después de una mudanza. Pero si los síntomas persisten durante más de unas semanas, empeoran con el tiempo o alteran la vida cotidiana, es recomendable buscar ayuda psicológica, afirma Kress.