Los teléfonos Pixel 10 de Google suben la apuesta por la inteligencia artificial

Nueva York.- Google presentó el miércoles una nueva línea de teléfonos inteligentes Pixel inyectados con otra dosis de inteligencia artificial que está diseñada para hacer de todo, desde obtener información vital almacenada en los dispositivos hasta ayudar a mejorar las fotos a medida que se toman.

La expansión de la IA en los cuatro modelos Pixel 10 refuerza los esfuerzos de Google por ampliar el uso de una tecnología que ya está empezando a transformar la sociedad. Al mismo tiempo, Google está atacando el talón de Aquiles de Apple con el iPhone.

Hasta ahora, Apple solo ha podido introducir unas pocas funciones básicas de inteligencia artificial en el iPhone y no ha cumplido la promesa del año pasado de ofrecer una versión más conversacional y versátil de su a menudo torpe asistente virtual Siri.

Sin mencionar el iPhone por su nombre, Google ya se ha estado burlando de los errores de Apple en anuncios en línea que promocionan los cuatro nuevos modelos Pixel como teléfonos inteligentes cargados con tecnología de inteligencia artificial que los consumidores no tendrán que esperar más de un año para llegar.

"Ha habido mucha expectación sobre esto y, francamente, también muchas promesas incumplidas", declaró el ejecutivo de Google, Rick Osterloh, durante una presentación de 75 minutos en Nueva York sobre los nuevos teléfonos Pixel. El evento fue presentado por el presentador de un programa de televisión nocturno, Jimmy Fallon.

Google, por el contrario, ha ido aumentando de forma constante la cantidad de IA que comenzó a implantar en sus Pixels desde 2023 , y los modelos de este año la llevan a otro nivel.

“Creemos que este año tenemos un teléfono revolucionario con una tecnología revolucionaria”, dijo Osterloh.

Aprovechando un procesador más avanzado, Google presenta una nueva función de IA en los teléfonos Pixel 10 llamada "Magic Cue". Esta función, diseñada como un lector de mentes digital, recupera automáticamente la información almacenada en los dispositivos y la muestra cuando se necesita. Por ejemplo, si un usuario de Pixel 10 llama a una aerolínea, Magic Cue reconocerá instantáneamente el número de teléfono y mostrará la información del vuelo si está en Gmail o Google Calendar.

Los teléfonos Pixel 10 también incluirán una función de vista previa de una nueva herramienta de IA llamada "Camera Coach", que sugerirá automáticamente el mejor encuadre y ángulo de iluminación al enfocar el objetivo. Camera Coach también recomendará el mejor modo de lente para obtener una imagen óptima.

Los modelos premium, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL, también incluirán la opción "Super Res", que implementa una serie de trucos de software e IA para ampliar hasta 100 veces la resolución y capturar los detalles de objetos a kilómetros de distancia. Esta magia de la IA podría ocurrir sin que los usuarios se den cuenta, lo que dificulta aún más saber si una imagen capturada en una foto refleja cómo se veía realmente en el momento en que se tomó o si fue modificada por la tecnología.

El Pixel 10 también podrá traducir casi instantáneamente conversaciones telefónicas a una variedad de idiomas diferentes utilizando las propias voces de los participantes.

Google también está ofreciendo una suscripción gratuita de un año a su plan AI Pro a cualquiera que compre los modelos más caros Pixel 10 Pro o Pixel 10 Pro XL con la esperanza de enganchar a más personas al kit de herramientas Gemini que ha reunido para competir contra ChatGPT de OpenAI.

Los precios de los cuatro modelos Pixel 10 se mantendrán sin cambios respecto a la generación del Pixel 9 del año pasado: el básico comienza en $800, el Pro se vende por $1,000, el Pro XL por $1,200 y la versión plegable por $1,800. Se espera que todos los Pixel 10 tengan el modelo plegable disponible en tiendas el 28 de agosto. El Pixel 10 Pro Fold estará disponible a partir del 9 de octubre.

Aunque el teléfono inteligente Pixel sigue siendo un liliputiense junto a la estatura gulliveriana del iPhone y los modelos Galaxy de Samsung, los avances constantes de Google en inteligencia artificial, mientras se mantiene a la vanguardia en sus dispositivos estrella, aumentan las apuestas competitivas.

“En la era de la IA, es un verdadero laboratorio de innovación”, dijo el analista de Forrester Research, Thomas Husson, sobre el Pixel.

Apple, en particular, se enfrentará a una mayor presión de lo habitual cuando presente el iPhone de nueva generación el mes que viene. Aunque la compañía ya ha anunciado que la Siri más inteligente no estará lista hasta el año que viene como muy pronto, se espera que Apple muestre cierto progreso en IA para demostrar que el iPhone se está adaptando a la evolución de la IA en lugar de caer gradualmente en desuso. Aferrarse a una fórmula que antaño fue exitosa acabó hundiendo a BlackBerry y su teclado físico cuando apareció el iPhone y su pantalla táctil hace casi 20 años.

El precio del próximo iPhone de Apple también estará bajo la mira, dado que los dispositivos se fabrican en China e India, dos de los principales objetivos de la guerra comercial del presidente Donald Trump.

Pero Apple pareció obtener un respiro de las amenazas más onerosas de Trump a principios de este mes al agregar otros 100 mil millones de dólares a una promesa de inversión anterior de 500 mil millones de dólares a Estados Unidos. El alivio arancelario puede permitir a Apple minimizar o incluso evitar los aumentos de precios del iPhone, tal como lo ha hecho Google con los modelos Pixel 10.