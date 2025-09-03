Los hijos de Trump impulsan empresa cripto que cotiza en Nasdaq

Nueva York.- Una empresa de minería de criptomonedas vinculada a la familia Trump comenzó a cotizar el miércoles en el mercado de valores Nasdaq.

La cotización de American Bitcoin sigue a una fusión completada con Gryphon Digital Mining. La empresa cuenta con el respaldo de los hijos del presidente Donald Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump.

"Nuestro debut en Nasdaq marca un hito histórico al llevar el bitcoin al núcleo de los mercados de capitales de Estados Unidos", afirmó Eric Trump en un comunicado. Él es cofundador y director de estrategia de American Bitcoin.

Las empresas públicas que acumulan bitcoin como tesorería corporativa se han convertido en una tendencia popular en el mundo cripto, ya que el activo digital más popular del mundo se cotiza cerca de un máximo histórico. La empresa matriz de Truth Social de Trump también ha tomado medidas para acumular bitcoin.

American Bitcoin dijo que planea utilizar "operaciones de auto-minería y compras oportunistas de bitcoin" para destacarse en un campo en crecimiento.

La cotización del miércoles ofrece a los inversores otra oportunidad para invertir en un proyecto cripto vinculado a Trump. La familia Trump ha hecho un fuerte giro del sector inmobiliario al cripto en el último año con proyectos que van desde una stablecoin respaldada por el dólar estadunidense hasta el presidente promocionando su propia moneda meme.

El lunes, otro proyecto cripto respaldado por la familia Trump, World Liberty Financial, lanzó la negociación pública de sus tokens. La popularidad de tales proyectos ha puesto el valor de las tenencias cripto de la familia Trump en varios miles de millones de dólares, al menos en papel.

Los demócratas han criticado al presidente por intentar monetizar su popularidad con los inversores cripto mientras también impulsa legislación y regulaciones a favor del cripto. Trump ha negado cualquier conflicto de intereses indebido.