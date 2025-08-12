Los drones de reparto podrían despegar pronto en EU

Nueva York.- Los drones de reparto son tan rápidos que pueden llevar un litro de helado a la entrada de la casa de un cliente antes de que se derrita.

Sin embargo, esta tecnología, largamente prometida, ha tardado en despegar en Estados Unidos. Más de seis años después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) aprobara las entregas comerciales a domicilio con drones, el servicio se ha limitado principalmente a unos pocos suburbios y zonas rurales.

Eso podría cambiar pronto. La FAA propuso una nueva norma la semana pasada que facilitaría a las empresas volar drones fuera del campo de visión del operador y, por lo tanto, a distancias más largas. Unas pocas empresas lo hacen ahora, pero tuvieron que obtener exenciones y certificación como transportistas aéreos para entregar paquetes.

Si bien la norma pretende agilizar el proceso, los minoristas autorizados y las empresas de drones que han probado el cumplimiento de pedidos desde el cielo dicen que planean hacer que las entregas basadas en drones estén disponibles para millones de hogares más en Estados Unidos.

La expansión multiestatal de Walmart

Walmart y Wing, una empresa de drones propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google, actualmente ofrecen entregas desde 18 tiendas Walmart en el área de Dallas. Para el próximo verano, esperan expandirse a 100 tiendas Walmart en Atlanta; Charlotte, Carolina del Norte; Houston; y Orlando y Tampa, Florida.

Tras lanzar su servicio de entrega Prime Air en College Station, Texas, a finales de 2022, Amazon recibió el año pasado la autorización de la FAA para operar drones autónomos que vuelan más allá del campo de visión del piloto. Desde entonces, la empresa de comercio electrónico ha ampliado su programa de entrega con drones a los suburbios de Phoenix y planea ofrecer el servicio en Dallas, San Antonio, Texas, y Kansas City.

El concepto de entrega con drones existe desde hace más de una década. El fabricante de drones Zipline , que colabora con Walmart en Arkansas y el área de Dallas-Fort Worth, comenzó a realizar entregas a hospitales en Ruanda en 2016. Flytrex, con sede en Israel, una de las empresas de drones con las que DoorDash trabaja para entregar pedidos, lanzó la entrega con drones a hogares en Islandia en 2017.

Pero el director ejecutivo de Wing, Adam Woodworth, dijo que la entrega con drones ha estado "en modo estancado" en los Estados Unidos durante años, y que los proveedores de servicios tienen miedo de ampliar su alcance porque el marco regulatorio no estaba implementado.

“Hay que estar en el momento justo donde se superponen la demanda de los clientes, la de los socios, la preparación técnica y la regulatoria”, dijo Woodworth. “Creo que estamos alcanzando esa alineación planetaria ahora mismo”.

Helado y huevos voladores

DoorDash, que colabora con Wing y Flytrex, realizó pruebas de entregas con drones en zonas rurales de Virginia y el área metropolitana de Dallas antes de anunciar su expansión a Charlotte. Recibir comida para llevar de esta manera puede parecer futurista, pero empieza a ser algo común en los suburbios de Brisbane, Australia, donde DoorDash lleva varios años utilizando drones de reparto, según Harrison Shih, quien dirige el programa de drones de la compañía.

"Es algo que llega muy rápido y llega a tu vecindario, pero realmente parece parte de la vida cotidiana", dijo Shih.

Aunque los drones de reparto todavía se consideran novedosos, la carga que transportan puede ser bastante común. Walmart afirmó que entre los productos más populares de las más de 150 mil entregas con drones que el minorista más grande del país ha realizado desde 2021 se encuentran helados, huevos y Reese's Peanut Butter Cups.

A diferencia del reparto tradicional, donde un solo conductor puede llevar un camión lleno de paquetes, los drones generalmente entregan un pedido pequeño a la vez. Los drones de Wing pueden transportar paquetes de hasta 1,1 kg. Pueden recorrer hasta 19 kilómetros de ida y vuelta. Un piloto puede supervisar hasta 32 drones.

Zipline tiene un dron que puede transportar hasta 1.8 kilogramos y volar 193 kilómetros (ida y vuelta). Algunos drones, como los de Amazon, pueden transportar paquetes más pesados.

Una vez realizado el pedido, se empaqueta para el vuelo y se fija a un dron en el punto de lanzamiento. El dron encuentra automáticamente una ruta que evita obstáculos. Un piloto observa cómo la aeronave vuela hacia su destino y baja la carga al suelo mediante cables retráctiles.

Riesgos y beneficios de los drones comerciales

Shakiba Enayati, profesora adjunta de cadena de suministro y análisis en la Universidad de Missouri, St. Louis, investiga cómo los drones podrían agilizar la entrega de suministros sanitarios esenciales, como donaciones de órganos y muestras de sangre. Los drones ofrecen ventajas como medio de transporte, como la reducción de emisiones y un mejor acceso a los bienes para los habitantes rurales, afirmó Enayati.

Pero también ve muchos obstáculos. Actualmente, transportar un paquete con dron cuesta alrededor de 13.50 dólares por entrega, en comparación con 2 dólares por un vehículo tradicional, dijo Enayati. Los drones requieren personal bien capacitado para supervisarlos y pueden presentar dificultades en ciertas condiciones climáticas.

Los drones también pueden colisionar en el aire o caer. Pero la gente ha aceptado el riesgo de accidentes de tráfico porque conoce las ventajas de conducir, afirmó Enayati. Cree que lo mismo podría ocurrir con los drones, especialmente a medida que la tecnología avanzada reduce la probabilidad de errores.

Woodworth añadió que el espacio aéreo estadounidense está estrictamente controlado y que las empresas deben demostrar a la FAA que sus drones son seguros y fiables antes de que se les autorice a volar . Incluso con las nuevas normas propuestas, la FAA establecería requisitos detallados para los operadores de drones.

"Por eso lleva tanto tiempo construir un negocio en este sector. Pero creo que, fundamentalmente, esto lleva a que todos construyan productos de mayor calidad", dijo Woodworth.

A otros les preocupa que los drones puedan reemplazar a los repartidores humanos. Shih cree que es poco probable. Uno de los artículos más populares de DoorDash son los paquetes de 24 botellas de agua, dijo Shih, que no son viables para que los drones actuales los transporten.

"Creo que la entrega con drones puede ser bastante ubicua y abarcar muchas cosas. Simplemente, hoy en día no creemos que sea probable que te lleven una bolsa de 18 kilos de comida para perros", dijo Shih.

La vista desde el suelo en Texas

DoorDash dijo que en las áreas donde ofrece entregas con drones, los pedidos que requieren los servicios de conductores de entrega humanos también aumentan.

Esa ha sido la experiencia de John Kim, dueño del restaurante PurePoke en Frisco, Texas. Kim se unió a DoorDash el año pasado para ofrecer entregas con drones. Desconoce qué porcentaje de sus clientes de DoorDash eligen este servicio en lugar del envío regular, pero sus pedidos totales de DoorDash han aumentado un 15 % este año.

Kim dijo que no ha escuchado ninguna queja de los clientes de entregas con drones.

"Es muy estable, quizás incluso mejor que algunos de los conductores que lo lanzan al fondo con todos los demás pedidos", dijo Kim.

Para algunos, los drones pueden ser simplemente una molestia. Cuando la FAA solicitó comentarios públicos sobre la solicitud de Amazon de ampliar las entregas en College Station, numerosos residentes expresaron su preocupación por la posible violación de su privacidad por parte de los drones con cámaras. Amazon afirma que sus drones utilizan cámaras y sensores para navegar y evitar obstáculos, pero pueden grabar videos aéreos de personas mientras realizan una entrega.

Otros residentes se quejaron del ruido.

"Suena como un mosquito gigante y molesto", escribió un encuestado. Amazon ha lanzado un dron más silencioso.

Pero a otros les encanta el servicio. Janet Toth, de Frisco, Texas, comentó que vio entregas con drones en Corea hace años y se preguntaba por qué no existían en Estados Unidos. Por eso, se emocionó cuando DoorDash empezó a ofrecer entregas con drones en su barrio.

Toth ahora encarga la entrega con drones varias veces al mes. Su hija de 9 años, Julep, comentó que sus amigos suelen venir a ver el dron.

“Me encanta salir, saludar al dron, decir ‘gracias’ y recibir la comida”, dijo Julep Toth.