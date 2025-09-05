¿Los chalecos lastrados realmente ayudan a ponerse en forma más rápido?

Nueva York.- En la clase de fitness que Jessie Syfko creó para una cadena de gimnasios nacional, los deportistas usan chalecos con peso que añaden un desafío a sus entrenamientos.

“La gente empieza a darse cuenta de lo bien que se siente trabajar un poco más duro y un poco más inteligentemente” sin cambiar realmente lo que están haciendo, dijo Syfko, vicepresidente sénior de gimnasios Life Time.

Los chalecos lastrados son cada vez más comunes en las clases de fitness y en las pistas de jogging, promocionados por influencers de redes sociales como una forma de mantener los huesos sanos, mejorar el rendimiento e incluso acelerar la pérdida de peso. Son exactamente lo que parecen: chalecos que añaden resistencia al torso mediante bolsillos con pesas extraíbles.

Sin embargo, según los expertos, faltan investigaciones sólidas sobre sus beneficios, por lo que no está claro hasta qué punto está justificada la exageración. Algunas personas, como las personas mayores o las embarazadas, deberían ser cautelosas al usarlas.

Estos son los beneficios potenciales de los chalecos lastrados

Al pensar en cómo funciona el ejercicio, la idea de que un chaleco lastrado te ayudará a alcanzar objetivos de fitness como la pérdida de peso, el crecimiento muscular o la prevención de la pérdida ósea podría tener sentido a primera vista. Añadir peso al chaleco añade resistencia a tus actividades diarias sin alterar tus rutinas.

De hecho, los chalecos lastrados pueden ofrecer beneficios a los adultos sanos, según los expertos, aunque no se deben esperar resultados transformadores ni inmediatos. Jeff Monaco, entrenador de fuerza certificado e instructor de acondicionamiento físico médico en la Universidad de Texas en Austin, afirmó que, si bien no se pierden muchas más calorías durante un ejercicio con chaleco lastrado, la resistencia del chaleco puede mejorar el rendimiento deportivo con el tiempo.

“Hay muchos estudios que analizan (el chaleco lastrado) desde una perspectiva de velocidad en diferentes deportes, como el fútbol, ​​con cambios de dirección, agilidad y velocidad, etc.”, dijo.

Empezarás a ver esos beneficios al añadir aproximadamente el 10 por ciento de tu peso corporal al chaleco, dijo. Si pesas 70 kg, por ejemplo, eso significaría añadir un total de 7 kilogramos al chaleco.

Pero la investigación fuera del deporte no es tan clara.

Un estudio de 2020 de la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest en Carolina del Norte reveló que los adultos de entre 60 y 85 años que usaban chalecos lastrados en los momentos del día en que eran más activos perdieron aproximadamente la misma cantidad de peso que quienes no los usaban. También perdieron la misma cantidad de densidad ósea, algo que ocurre con la edad, pero que puede ralentizarse mediante el desarrollo muscular.

A continuación se explica cómo utilizar chalecos lastrados de forma segura

Los expertos instan a las personas a utilizar chalecos lastrados de forma segura.

Lo mejor es empezar añadiendo entre un 5 y un 10 por ciento de tu peso corporal. Usar un chaleco demasiado pesado puede ejercer una tensión innecesaria sobre las articulaciones, la espalda y las caderas. Esa carga adicional puede alterar tu postura, provocar una mala postura o incluso provocar fracturas por estrés con el tiempo.

Algunas personas deberían consultar con un médico antes de ponerse un chaleco, señaló la Dra. Elizabeth Gardner, médica del equipo de atletas de la Universidad de Yale. Entre ellas se incluyen las embarazadas, las que padecen afecciones cardíacas y respiratorias, o las que tienen lesiones de espalda o cuello.

Tendrás que usar los músculos del abdomen para usar un chaleco con peso de manera efectiva, dijo Gardner, y esto puede ser más difícil para aquellos que ya padecen dolor de espalda.

Antes de comenzar a usar un chaleco, Monaco dijo que siempre es útil obtener orientación de alguien que tenga experiencia con ellos, "solo para asegurarse de que sus movimientos sean buenos, su forma sea buena, que tenga suficiente musculatura en la parte superior del cuerpo, fuerza muscular y resistencia para soportar eso durante sus movimientos".

Pero siempre que se use correctamente, dijo, un chaleco con peso puede ser "una buena herramienta para tener en tu caja de herramientas".