Los CDC reducen el programa que rastrea infecciones por intoxicación alimentaria

Nueva York.- Las autoridades sanitarias federales han reducido drásticamente un programa que ha rastreado las infecciones por intoxicación alimentaria en los Estados Unidos durante tres décadas.

La Red de Vigilancia Activa de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, conocida como FoodNet, ha reducido el monitoreo requerido a solo dos patógenos causantes de infecciones, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Esto representa una reducción de ocho.

Según el cambio, que entró en vigor en julio, los departamentos de salud de 10 estados que participan en el programa conjunto estatal y federal estarán obligados a monitorear únicamente las infecciones transmitidas por alimentos causadas por salmonela y bacterias E. coli productoras de toxina Shiga. Estas se encuentran entre las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos, hospitalizaciones y muertes en Estados Unidos, según los CDC.

Anteriormente, el sistema FoodNet requería la vigilancia de infecciones confirmadas por otros seis gérmenes: Campylobacter, Cyclospora, Listeria, Shigella, Vibrio y Yersinia. Ahora, esto es opcional.

Reducir los requisitos de presentación de informes "permitirá al personal de FoodNet priorizar las actividades principales", declaró el portavoz de los CDC, Paul Prince, en un comunicado. Esta medida permite a la agencia "administrar los recursos eficazmente", añadió. No está claro si esta medida está relacionada con los recientes recortes de fondos implementados por la Administración Trump.

Pero los funcionarios de seguridad alimentaria, incluidos aquellos de los estados que participan en el programa, dijeron que el cambio podría retrasar la detección de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos y oscurecer el panorama completo de las infecciones relacionadas con los alimentos.

"A largo plazo, afectará nuestra capacidad de utilizar datos de vigilancia para comprender mejor los riesgos en el suministro de alimentos", dijo Carlota Medus, quien supervisa la unidad de enfermedades transmitidas por alimentos del Departamento de Salud de Minnesota.

Las infecciones transmitidas por alimentos causadas por gérmenes específicos deben reportarse a los CDC o a los departamentos de salud estatales. Sin embargo, confiar en informes pasivos de infecciones en lugar de buscar activamente datos de laboratorio, detalles hospitalarios y otra información puede significar que algunos casos se pasen por alto, afirmó Medus.

FoodNet no solo contabiliza los casos. Sus sitios web recopilan datos sólidos que contribuyen a comprender ciertas infecciones, afirmó.

Además de Minnesota, los sitios de FoodNet incluyen departamentos de salud en Colorado, Connecticut, Georgia, Maryland, Nuevo México, Oregón, Tennessee, ciertos condados de California y Nueva York.

La reducción de FoodNet fue reportada por primera vez por NBC News.

FoodNet se creó en 1995 como una colaboración entre los CDC, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y varios estados. Ha rastreado infecciones en un sistema de vigilancia que abarca a aproximadamente el 16 por ciento de la población estadounidense.

Permitió a Estados Unidos estimar el número de casos de enfermedad por cada 100 mil habitantes causados ​​por ciertos gérmenes transmitidos por los alimentos, dijo Frank Yiannas, experto en seguridad alimentaria y ex funcionario de la FDA.

"No sabremos con la mayor precisión posible si estamos mejorando o empeorando con respecto a ciertos patógenos", dijo Yiannas.