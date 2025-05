Lo que su estado de cuenta patrimonial le dice

Foto: Associated Press

Nueva York.- Un resumen de todos sus activos y pasivos es un primer paso crucial para tener un mejor control de sus finanzas. Antes de empezar a elaborar una hoja de cálculo de patrimonio neto, recopile toda la información posible para comprender mejor su significado.

Patrimonio neto total (activos menos pasivos)

La clave de un estado de patrimonio neto es precisamente lo que dice: la cifra del patrimonio neto , que es simplemente el resultado de restar los activos a los pasivos. Esta cifra aislada no revela demasiado, pero es un punto de referencia útil para el seguimiento a lo largo del tiempo. Una cifra negativa del patrimonio neto indicaría, obviamente, que hay margen de mejora.

Ratio de deuda

Para calcular su ratio de endeudamiento, deberá sumar todos los pagos mensuales de deuda, incluyendo hipotecas, préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles y deudas de tarjetas de crédito. Luego, divida el total entre sus ingresos brutos mensuales (antes de impuestos). Cuanto menor sea el valor, mejor será este número, y cualquier cifra superior al 43 por ciento probablemente le dificultará obtener o refinanciar una hipoteca .

Fondo de emergencia

La mayoría de los asesores financieros recomiendan mantener al menos el equivalente a tres a seis meses de gastos mensuales en efectivo u otros activos de bajo riesgo y alta liquidez para cubrir una pérdida repentina de empleo u otros imprevistos, como reparaciones del coche, reemplazo de electrodomésticos u otras reparaciones del hogar. Algunos inversores podrían preferir mantener cerca de doce meses de gastos en efectivo si la remuneración variable representa una parte significativa de su remuneración total.

División de bienes entre socios

Esta pregunta suele surgir en el contexto de un divorcio, pero también puede ser útil para las parejas que planean seguir casadas. Dependiendo de los límites del impuesto al patrimonio de su estado y de los posibles cambios futuros en las leyes federales sobre dicho impuesto, puede ser beneficioso para las parejas intentar equilibrar los bienes de cada uno. También es importante que cada miembro de la pareja tenga sus propios bienes para la jubilación.

Asignación de activos entre tenencias gravables, con impuestos diferidos e inmobiliarias

No hay ninguna razón específica por la que las asignaciones deban ser exactamente de un tercio cada una, pero el principio de distribución equitativa ayuda a evitar activos desequilibrados en un área específica. En particular, conviene evitar una concentración excesiva en bienes raíces residenciales, ya que no son particularmente líquidos. Por lo general, los inversores deberían destinar la mayor parte de sus ahorros a cuentas de jubilación con impuestos diferidos, pero una vez que estas hayan acumulado un saldo saludable, puede ser conveniente destinar parte de sus ahorros a cuentas sujetas a impuestos.

Riesgo de una sola empresa

Si una acción representa una parte importante de su patrimonio neto, esto podría ser motivo de preocupación. Esto es especialmente cierto en el caso de las acciones de empleadores, ya que significa que tanto su capital humano (su capacidad para generar ingresos y ganarse la vida) como su capital financiero dependen del éxito de una sola empresa.

Problemas de liquidez y valoración

Para la mayoría de los activos, la valoración es sencilla. Sin embargo, la situación se complica un poco con los objetos de colección que no tienen liquidez , como las antigüedades y las tarjetas de béisbol. En el caso de cualquier activo físico, asegúrese de que todos estén almacenados de forma segura y detallados en su póliza de seguro de vivienda.

Número de cuentas

La vida ya es bastante complicada sin tener un montón de cuentas financieras repartidas en diferentes instituciones . Es fácil acumular varias cuentas si cambiaste de trabajo y nunca trasladaste activos del plan de tu empleador anterior ni abriste diferentes cuentas IRA en distintos momentos. Pero la molestia de llevar un registro de los números de cuenta, las contraseñas y los saldos actualizados puede no merecer la pena. Esto es especialmente cierto para los inversores que se acercan a los 72 años, cuando entran en vigor las distribuciones mínimas obligatorias.

Los inversionistas no tienen que retirar las distribuciones mínimas requeridas de cada cuenta, pero deberán basar sus retiros en los totales de cada cuenta cubierta. Tener un número limitado de cuentas para administrar también facilita la gestión de sus familiares en caso de fallecimiento o incapacidad.