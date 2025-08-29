Llegó el fin de semana del Día del Trabajo: Qué saber sobre este feriado

Dallas.- Desde barbacoas hasta escapadas y compras en rebajas, muchas personas en todo Estados Unidos conmemoran el Día del Trabajo —el feriado federal que rinde homenaje al trabajador estadounidense— encontrando formas de relajarse.

La festividad con raíces activistas se celebra el primer lunes de septiembre, creando un fin de semana de tres días que marca el final no oficial del verano.

Se esperaba que más de 17 millones de pasajeros y tripulantes fueran revisados ​​para viajar en avión de jueves a miércoles, según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), siendo el viernes el día con más viajeros. AAA indicó que, según sus datos de reservas, los principales destinos para el fin de semana incluyen Seattle, Nueva York y Orlando, Florida.

Esto es lo que debes saber sobre el Día del Trabajo:

Los orígenes del Día del Trabajo se remontan a la Edad Dorada

Los activistas intentaron por primera vez establecer un día para rendir homenaje a los trabajadores a finales del siglo XIX.

La primera celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos tuvo lugar en la ciudad de Nueva York el 5 de septiembre de 1882, cuando unos 10 mil trabajadores marcharon en un desfile organizado por la Central Labor Union y los Caballeros del Trabajo.

La calidad de vida de los trabajadores estaba disminuyendo a medida que pasaban de trabajos artesanales a trabajos de fábrica, mientras que la calidad de vida de los dueños de fábricas "simplemente se estaba disparando", dijo Todd Vachon, profesor adjunto en la Escuela de Administración y Relaciones Laborales de Rutgers.

En los años siguientes, varias ciudades y estados aprobaron leyes que reconocían el Día del Trabajo. El presidente Grover Cleveland firmó una ley del Congreso en 1894 que lo convirtió en feriado federal.

Ese mismo año, los trabajadores de la Pullman Palace Car Company se declararon en huelga después de que el fabricante de vagones de ferrocarril redujera los salarios sin reducir el alquiler en la ciudad propiedad de la compañía, donde vivían los trabajadores cerca de Chicago, según Vachon. Más de 12 trabajadores murieron después de que Cleveland enviara tropas federales para reprimir la huelga, añadió.

Algunos historiadores consideran que la decisión de Cleveland de establecer el Día del Trabajo como feriado federal es una manera de “hacer las paces” con la clase trabajadora, afirmó Vachon.

El Día del Trabajo se ha convertido en el final no oficial del verano.

Los viajeros llenan los aeropuertos y las carreteras para escaparse al final del verano, y los chefs caseros preparan barbacoas para familiares y amigos.

La barbacoa ha sido parte de las celebraciones del Día del Trabajo desde el principio, dijo Robert F. Moss, escritor gastronómico, historiador culinario y autor de “Barbecue: The History of an American Institution”.

Dijo que ya era una tradición tan arraigada en Estados Unidos que, cuando se desarrollaron los movimientos obreros a finales del siglo XIX, era natural celebrar con grandes grupos reunidos. En el siglo XX, las barbacoas navideñas se convirtieron en reuniones de amigos y familiares en los patios, explicó.

“Aún conserva mucho de ese mismo sentido comunitario, reunirse alrededor de la parrilla, comer juntos”, dijo.

Cómo ha evolucionado el movimiento obrero a lo largo de las décadas

Cuando el Día del Trabajo se convirtió en feriado federal en 1894, los sindicatos en Estados Unidos fueron ampliamente cuestionados y los tribunales solían declarar ilegales las huelgas, lo que provocaba disputas violentas, según Vachon. No fue hasta la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 que los empleados del sector privado obtuvieron el derecho a afiliarse a sindicatos.

Más tarde, ya entrado el siglo XX, los estados también comenzaron a aprobar leyes para permitir la sindicalización en el sector público. Sin embargo, incluso hoy en día, no todos los estados permiten la negociación colectiva para los trabajadores públicos.

En los últimos años, dijo Vachon, ha habido un resurgimiento de la organización laboral, el activismo, el interés y el apoyo.

La conexión entre la moda y el Día del Trabajo

El adagio de que uno no debe vestir de blanco después del Día del Trabajo es una “regla” que se ha roto con resultados de moda , pero ¿dónde se originó?

Los expertos en moda afirman que probablemente se remonta a la Edad Dorada , la misma época que dio origen al Día del Trabajo. Los modernos vestidos blancos que usaban los neoyorquinos adinerados que veraneaban en lugares como Newport, Rhode Island, se guardaban al regresar a la ciudad con sus calles de tierra.

Christy Crutsinger, profesora de comercialización y venta minorista digital en la Universidad del Norte de Texas, escuchó el dicho de generaciones de mujeres en su familia. Pero "el mundo de la moda ya no funciona así", añadió.

“La gente lo piensa, lo dice, pero no lo cumple”, afirmó.

Aún así, la moda está en la mente de muchos alrededor del Día del Trabajo, gracias a las compras de regreso a clases y al cambio por parte de muchos empresarios de un código de vestimenta de verano más relajado, dijo Daniel James Cole, profesor adjunto asistente de historia de la moda en el Fashion Institute of Technology y coautor de "La historia de la moda moderna".

Las vacaciones, dijo, “son como una especie de bisagra” entre la vestimenta y la diversión del verano y “volver a actividades más serias”.