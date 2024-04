Lentes para el eclipse; ¿cuáles son los más seguros?

El eclipse solar del próximo lunes 8 de abril será sin duda uno de los más importantes para nuestro país, por lo que contemplarlo en todo su esplendor será un momento único que no se volverá a repetir en décadas, sin embargo, hay que tener gafas especiales para poder proteger los ojos, ya que hacerlo sin la protección adecuada dañará la vista de manera irreversible.

Y no se trata de cualquier lente, sino que debe de tener ciertas especificaciones, por ello, aquí te decimos cuáles características debe de cumplir.

Existen lentes especiales para eventos solares que proporcionan la protección necesaria. No obstante, es importante destacar que no todos los dispositivos que se venden en internet ofrecen la misma calidad de protección ni son recomendables para la observación del cielo.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) estableció un conjunto de condiciones para la fabricación de lentes para eclipses con el objetivo de garantizar la seguridad de los consumidores. Los productos que cumplan con la norma ISO 12312 son ideales para observar este fenómeno, aunque dichas especificaciones solo aplican a productos afocales (no correctivos) diseñados para la observación directa del Sol. Los lentes clásicos para el Sol, vidrios polarizados, filtros de soldadura o películas negras no sirven y deben evitarse.

El estándar para las gafas de eclipse fue introducido en 2015 por el Dr. Ralph Chou, un profesor de optometría y experto en seguridad ocular. Los filtros que cumplen con dicha normativa reducen la luz solar visible a niveles seguros y cómodos, al tiempo que bloquean prácticamente toda la radiación ultravioleta e infrarroja (invisibles para el ojo).

Una simple etiqueta que indique la certificación ISO 12312-2 no garantiza que los lentes en cuestión posean todos los elementos necesarios para proteger los ojos. Además, no existe una manera sencilla y económica de verificar si los filtros disminuyen adecuadamente la luz ultravioleta o infrarroja. La American Astronomical Society advierte sobre la posibilidad de que haya vendedores que se aprovechen de estas situaciones y ofrezcan productos que no cumplirán con su propósito.

La escasez de gafas para eclipses no debería desanimar a los entusiastas de la astronomía, ya que la mejor parte del fenómeno no requiere de ellas. La NASA aclara que en las zonas donde se experimente la totalidad, es decir, el breve periodo de cuatro minutos en que todo se oscurece, es seguro apreciar el evento sin filtros.

Durante la totalidad, la Luna bloqueará la luz solar. Los rayos ultravioleta no representarán un peligro para los ojos solo en ese preciso momento. Los expertos en observar eclipses sugieren establecer una alarma para advertir que el periodo de máxima oscuridad termina con 30 segundos de anticipación. Cuando suene el recordatorio, quienes tengan lentes especiales deberán colocárselos de nuevo y aquellos que no, regresarán a los métodos indirectos.