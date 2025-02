Las plantas de oficina aportan calidez al lugar de trabajo

Nueva York.- Las plantas verdes y exuberantes tienen el poder de transformar un espacio, aportando carácter, calidez y encanto. Y no se me ocurre ningún otro espacio que pueda beneficiarse más de un poco de carácter, calidez y encanto que un cubículo de oficina normal.

Pero cultivar plantas en espacios sin ventanas puede ser un desafío, por decir lo menos, sin importar qué tan bueno seas con las plantas.

Afortunadamente, hay varias plantas de interior que requieren poca luz y que no solo sobrevivirán, sino que prosperarán bajo las luminarias fluorescentes de techo comunes en los espacios de oficinas comerciales.

Estas plantas también necesitan poca agua, lo que significa que no te harán falta cuando te tomes una semana de vacaciones. Y son fáciles de cuidar, lo que las hace perfectas para los nuevos propietarios de plantas de interior.

Potos (Epipremnum aureum)

Una planta trepadora con hojas cerosas en forma de corazón que puede crecer hasta 2.5 metros de largo. Cuelgue una maceta de un gancho o colóquela en un mueble de almacenamiento en el techo y deje que sus tallos largos cuelguen por el borde. Hay muchas variedades, y las variedades dorada, jade y satinada son las mejores para condiciones de poca luz.

Planta ZZ (Zamioculcas zamiifolia)

Follaje brillante y porte erguido que puede alcanzar 3 pies de altura. Su perfil estrecho la hace perfecta para colocarla en el piso junto a su escritorio. Considere la variedad estándar de hojas verdes, la variedad abigarrada moteada o la variedad de moda Black Raven.

Aglaonema, siempreverde chino

Hojas lisas, brillantes, a veces abigarradas o moteadas. Considere una variedad cuyas hojas verdes tengan estrías de color rojo o naranja vibrantes para agregar un toque de color, una variedad de color crema o rosa cremoso para lograr elegancia o una variedad moteada o manchada para lograr un toque de fantasía.

Planta serpiente (Dracaena trifasciata, anteriormente Sansevieria)

El nombre común es uno de los dos que se le han dado a esta antigua favorita con hojas puntiagudas y afiladas que crecen hacia arriba (el otro es lengua de suegra). Opte por la variedad verde estándar.

Planta de hierro fundido (Aspidistra elatior)

Una planta tropical que ama la sombra y que prefiere la luz artificial a la luz solar. La planta es tan fuerte como su nombre lo indica. Sus hojas verdes en forma de espada también pueden soportar las temperaturas demasiado cálidas o demasiado frías que suelen arrojar los termostatos de oficina quisquillosos sin marchitarse.

Planta del aire (Tillandsia)

Crece bien bajo luz fluorescente sin luz solar natural. También crece sin maceta ni tierra. Incluso puedes pegar una a un marco para crear un retrato viviente. En cuanto al cuidado, simplemente rocíala con agua cada dos días o remójala bien cada semana o dos (más a menudo si el aire es seco).

Helecho aéreo (Sertularia argentea)

Los helechos aéreos no deben confundirse con las plantas aéreas, ya que se comercializan como plantas que no requieren luz solar ni agua. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Lo es. Los helechos aéreos en realidad no son plantas en absoluto. Ni siquiera están vivos. Los restos esqueléticos secos de hidrozoos marinos se tiñen de verde y se venden como "plantas de interior" que no requieren mantenimiento.