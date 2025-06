Las malas hierbas no son solo molestias, son mensajeras; esto pueden decirte

Foto: Associated Press

Nueva York.- ¿Tienes malas hierbas en el césped? Yo también. Y aunque es tentador usar un pulverizador, no debería ser nuestro primer impulso.

Aunque no lo creas, las malas hierbas no son simples gorrones que se cuelan en nuestra fiesta en el jardín. Son mensajeras con información importante que requiere nuestra atención. Solo tenemos que aprender a hablar su idioma.

Lo que nos dicen las malas hierbas comunes del césped

Un diente de león que brota en el césped se debe a que la tierra es infértil y el césped es demasiado ralo. Fertiliza y siembra semillas para un césped más denso, y los oportunistas se irán.

La hierba mala negra es una maleza recatada, parecida al trébol, con pequeñas flores amarillas que sostiene un megáfono invisible y grita: "¿Qué tiene que hacer una chica para conseguir algo de nitrógeno aquí?". Verifique los nutrientes de su suelo y fertilice según corresponda.

Tanto el plátano de hoja ancha como el llantén mayor no crecen a menos que el suelo esté compactado. Airee el césped en primavera y otoño para que el agua y el aire circulen libremente.

Asimismo, la centinodia postrada prospera en zonas compactadas y de mucho tránsito. Si tiene niños o un perro grande corriendo en el jardín, o si los transeúntes cortan constantemente una parte de su césped, es probable que la haya visto. Nuevamente, la aireación por núcleo es la mejor opción. Hágalo varias veces al año e incorpore compost para crear un ambiente inhóspito.

Tanto la oreja de ratón como la pamplina común prosperan en zonas sombreadas, así que pode las ramas de los árboles cercanos para que llegue más sol al suelo. El césped también agradecerá la luz adicional. La pamplina común también prefiere el clima fresco, pero eso escapa a nuestro control.

Clover: Uno de los buenos

Me resulta difícil explicarte cómo eliminar el trébol, porque no creo que debas hacerlo. De hecho, lo mezclé en mi césped a propósito, y no soy el único.

De hecho, hace años, el trébol era un componente estándar de las mezclas de semillas de césped estadounidenses: añadía una fuente natural de nitrógeno al suelo que reducía o eliminaba la necesidad de fertilizantes. Pero cuando se comercializaron los primeros herbicidas a los propietarios en la década de 1950, el trébol se convirtió repentinamente en un villano. Me pregunto por qué.

El trébol es una buena planta que ayuda cuando el suelo carece de agua o nutrientes. Pero si realmente quieres eliminarlo, riega y fertiliza el césped con regularidad.

Y trata de aceptar algunas imperfecciones. Nadie necesita un césped impecable, solo uno sano.