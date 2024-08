‘La Verdad Sobre los Remates de Home Depot’: ¿Vale la Pena el Riesgo?

Ciudad Juárez.- La situación en las tiendas Home Depot México en Ciudad Juárez ha generado una ola de descontento entre los consumidores, quienes acusan a la empresa de prácticas comerciales desleales.

Las quejas se centran en la venta de productos con defectos no especificados, la negativa del personal a permitir la revisión de la mercancía antes de la compra y discrepancias en la etiquetación de precios.

Un cliente insatisfecho compartió su experiencia de ser engañado con el precio de unas lámparas, lo que desencadenó una disputa para obtener un reembolso.

"Me vendieron unas lámparas a un precio más bajo, y para empezar, estaban mal etiquetadas. A la hora de pagar me dijeron que ese no era el precio. Les pedí que revisaran la mercancía y se negaron, argumentando que si estaba dañada me la iban a cambiar. Al percatarme de que el producto estaba mal, regreso a la tienda y me dijeron que, por ser mercancía de remate, no podían devolverme mi dinero. Tuve que discutir con la cajera y la encargada hasta que, después de mucha discusión, accedieron a devolverme mi dinero”, expresó el quejoso.

Este incidente no es aislado, ya que otros consumidores han expresado frustraciones similares.

La verificación de estos reclamos por parte de Netnoticias en la sucursal Henequén confirmó que los productos estaban mal etiquetados y que no se permitía la inspección de artículos frágiles o de vidrio, además de no informar sobre la política de no devolución en mercancía de remate.

Los hallazgos respaldan las afirmaciones de algunos de los clientes, quienes cuestionaron la integridad de las prácticas de venta de Home Depot México.

Se ha hecho un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor para que investigue estos procedimientos, que los clientes han calificado de fraudulentos y engañosos.