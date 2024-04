La soledad enferma; expertos revelan que la falta de compañía incrementa riesgos

Algunas personas disfrutan de la soledad, aunque cuando esta ocurre de manera prolongada, los efectos que causa pueden afectar la salud de las personas, por lo que de cierta manera, la soledad está vinculada con el desarrollo de ciertas enfermedades, aseguró un nuevo estudio presentado Vivek Murthy, cirujano general de Estados Unidos.

La depresión, la demencia, las enfermedades cardiovasculares e incluso la muerte prematura se han relacionado con esta afección. En todo el mundo, alrededor de una cuarta parte de los adultos se sienten muy o bastante solos, según una encuesta de 2023 realizada por la empresa de redes sociales Meta, la empresa de encuestas Gallup y un grupo de asesores académicos. Ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña para abordar la soledad, a la que calificó de “amenaza apremiante para la salud” .

En los últimos años, los científicos han comenzado a revelar los mecanismos neuronales que hacen que el cuerpo humano se descomponga cuando las necesidades sociales no se satisfacen. Este campo “parece estar expandiéndose de manera bastante significativa”, afirma el neurocientífico cognitivo Nathan Spreng de la Universidad McGill de Montreal, Canadá.

Y aunque el panorama está lejos de ser completo, los primeros resultados sugieren que la soledad podría alterar muchos aspectos del cerebro, desde su volumen hasta las conexiones entre las neuronas.

La soledad es un concepto resbaladizo. No es lo mismo que el aislamiento social, que ocurre cuando alguien tiene pocas relaciones sociales significativas, aunque "son dos caras de la misma moneda", dice el psiquiatra de ancianos Andrew Sommerlad del University College de Londres. Más bien, la soledad es la experiencia subjetiva de una persona de estar insatisfecha con sus relaciones sociales.

La lista de problemas de salud relacionados con la soledad es larga y aleccionadora. Algunas de ellas tienen sentido intuitivo: las personas que se sienten solas suelen estar deprimidas, por ejemplo, a veces hasta el punto de correr riesgo de suicidio.

Otros enlaces son más sorprendentes. Las personas solitarias corren un mayor riesgo de hipertensión arterial y disfunción del sistema inmunológico en comparación con aquellas que no se sienten solas, por ejemplo. También existe una conexión sorprendente entre la soledad y la demencia: un estudio informa que las personas que se sienten solas tienen 1.64 veces más probabilidades de desarrollar este tipo de neurodegeneración que aquellas que no la sienten 3 .

Una cantidad cada vez mayor de investigaciones exploran lo que sucede en el cerebro cuando las personas se sienten solas. Las personas solitarias tienden a ver el mundo de manera diferente a las que no lo están, dice la neurocientífica cognitiva Laetitia Mwilambwe-Tshilobo de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey. En un estudio de 2023, los investigadores pidieron a los participantes que miraran videos de personas en una variedad de situaciones (por ejemplo, practicando deportes o en una cita) mientras estaban dentro de un escáner de imágenes por resonancia magnética. Las personas que no informaron sentirse solas tenían respuestas neuronales similares entre sí, mientras que las respuestas de las personas que se sentían solas eran todas diferentes, tanto del otro grupo como entre sí. Los autores plantearon la hipótesis de que las personas solitarias prestan atención a diferentes aspectos de las situaciones que las personas no solitarias, lo que hace que quienes se sienten solos se perciban a sí mismos como diferentes de sus compañeros.

Históricamente, permanecer cerca de los demás fue probablemente una buena estrategia de supervivencia para los humanos. Por eso los científicos creen que la soledad temporal evolucionó para motivar a las personas a buscar compañía, del mismo modo que el hambre y la sed evolucionaron para motivar a las personas a buscar comida y agua.

Con información de Nature