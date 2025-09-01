La moda del tenis está en auge en el US Open; las marcas de lujo quieren entrar

Nueva York.- Antes de que comience la Semana de la Moda de Nueva York en Manhattan, algunas de las marcas que llegan harán una primera parada en otro lugar: en Queens, en las canchas duras azules del Abierto de Estados Unidos, donde la competición continuará hasta el próximo fin de semana.

Apenas cuatro días separan estos dos espectáculos transurbanos, que empiezan a tener más en común que nunca.

En un deporte en el que marcas como Nike y Adidas alguna vez fueron los únicos participantes, los logotipos de Gucci y Miu Miu han comenzado a abrirse camino. La moda del tenis ha estado en auge y la industria de la moda de lujo no quiere sentirse excluida.

Históricamente, las colaboraciones en el mundo del tenis con la moda de lujo han sido bastante escasas. Han estado tanteando el terreno en los últimos años, y últimamente, los acuerdos han sido abundantes: Bottega Veneta con Lorenzo Musetti, Burberry con Jack Draper, Canali con Stefanos Tsitsipas y Dior con Zheng Qinwen se han concretado desde enero.

Coco Gauff usó vestidos de tenis parcialmente diseñados por Miu Miu para tres torneos este verano —"La moda ayuda a atraer a los fanáticos casuales al deporte", dijo— y Jannik Sinner, la número uno del ranking , a menudo ha llevado un bolso de tenis Gucci a la cancha desde que comenzó su asociación en 2022.

Las colaboraciones se multiplican y causan furor.

Cuando Musetti debutó como embajador de Bottega Veneta, el primer atleta de la marca, al usar su chaqueta blanca en Wimbledon este verano, tanto el mundo del deporte como el de la moda quedaron cautivados.

"Fue genial porque todas las revistas, todas las revistas de moda, hablaban de ello", dijo Musetti con una sonrisa unos días antes de empezar a jugar en Nueva York. "Creo que las pistas de tenis también pueden ser un escenario".

El creciente capital cultural del tenis ha convertido al deporte en eso mismo: un escenario, tanto para jugadores como para aficionados. Pero las marcas de moda de lujo se están sumando a la competencia por algo más que su reciente popularidad.

“El tenis es el sueño de cualquier profesional del marketing porque abarca muchos grupos demográficos y aún así tiene prestigio”, dijo Meeta Roy, profesora asociada de negocios de la moda en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, que anteriormente trabajó en la industria de la moda de lujo.

Ese es el desafío del modelo de negocio de las marcas de lujo tal como existe hoy: ¿Cómo retener a sus clientes más adinerados? Además, gran parte de los ingresos proviene de quienes se interesan por el lujo accesible. A menudo, se utiliza una estrategia de marketing de dos niveles para los diferentes grupos. Pero el tenis es el lugar donde todo puede coexistir, dijo.

La asociación histórica de este deporte con los ricos, junto con su creciente popularidad general, está convirtiendo a sus canchas en la oportunidad de marketing perfecta para el espacio de lujo.

No está de más que el tour profesional pase por muchas ciudades importantes de todo el mundo, y también está el simple hecho de "tener bastante atractivo sexual", según Stuart Brumfitt, editor de la revista de estilo de vida de tenis Bagel y ex editor asociado de la revista británica GQ.

“Con esta generación más joven (de jugadores), todos tienen una enorme cantidad de seguidores en redes sociales… Tienen un gran alcance”, dijo. “Como es un deporte individual, no se pierden en el equipo. Si (una marca) apoya a esa persona, consiguen a toda su audiencia”.

Es ese alcance diverso lo que hace que el US Open rivalice con el otro gran espectáculo de la ciudad, la Semana de la Moda de Nueva York, que comienza el 11 de septiembre, desde una perspectiva de marketing.

“Cualquiera que vea el contenido de los desfiles de una marca ya es fan de ella. Pero cuando Musetti presenta la chaqueta de Bottega Veneta al mundo, se trata de un público completamente diferente”, dijo Roy. “Se trata de atraer al cliente de moda no tradicional”.

En sus palabras: “A todo el mundo le gusta un buen espectáculo”.