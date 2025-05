La mermelada de cerezas ácidas aporta equilibrio a esta antigua tarta de ricotta

Nueva York.- En Armando al Pantheon, una trattoria de Roma, las comidas a menudo se acompañan con una porción de torta antica roma, una tarta rústica inspirada en la tradicional combinación romana de ricotta y cerezas.

Es excepcionalmente ligero, con ricotta dulce y lechosa, equilibrada por una mermelada de fruta ácida y de tonos brillantes. La base es una corteza tierna y mantecosa, casi como un bizcocho, y la cobertura es una mezcla crujiente de la misma composición. Entre medias, se encuentra una capa de mermelada sobre una base de ricotta con semillas de amapola y sésamo.

En esta receta de nuestro libro de cocina "Leche en las Carreteras de Italia", creamos una masa que obtiene su sabor y textura de las almendras molidas en el procesador de alimentos, además de un poco de sémola (o harina de maíz). La ralladura de limón le da brillo y la levadura en polvo le da un toque de volumen y ligereza.

La mermelada de cerezas ácidas, con su equilibrio entre dulce y ácido, es la mejor opción para esta tarta; algunas marcas pueden especificar cerezas Morello en la etiqueta. Si no encuentra mermelada de cerezas ácidas, una mermelada de fresa de buena calidad es una mejor opción que la de cerezas dulces.

No uses ricotta semidescremada, ya que no es cremosa y tiene una textura granulada. Además, después de preparar la masa y verter la mitad en el molde, asegúrate de refrigerar el resto, que se convertirá en la cobertura crujiente. Si se conserva a temperatura ambiente, no mantendrá su forma durante el horneado y se derretirá con el relleno.

Por último, no extiendas las capas de ricotta y mermelada hasta los bordes, ya que el relleno se caramelizará y se pegará al molde, lo que dificultará desmoldar la tarta para servirla. Tapadas bien, las sobras se conservan en el refrigerador hasta tres días; deja que alcancen la temperatura ambiente antes de servir.

Tarta de ricotta y mermelada de cerezas

De principio a fin: 2 horas (50 minutos activos), más enfriamiento.

Raciones: Rinde una tarta de 9 pulgadas.

Ingredientes:

Para la base y la cobertura:

1 huevo grande.

2 cucharaditas de extracto de vainilla.

65 gramos (½ taza) de almendras fileteadas.

71 gramos (⅓ taza) de azúcar blanca.

2 cucharaditas de ralladura de limón.

163 gramos (1¼ tazas) de harina para todo uso.

57 gramos (⅓ taza) de harina de sémola o 48 gramos (⅓ taza) de harina de maíz amarillo fina.

½ cucharadita de polvo para hornear.

½ cucharadita de sal de mesa.

85 gramos (6 cucharadas) de mantequilla salada, cortada en cubos de ½ pulgada, a temperatura ambiente.

___

Para el relleno y acabado:

Envase de 15 o 16 onzas de ricotta de leche entera.

1 yema de huevo grande.

1 cucharada de semillas de amapola.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

¼ de cucharadita de extracto de almendras (opcional).

320 gramos (1 taza) de mermelada de cereza ácida (ver nota al pie).

1 cucharadita de ralladura de limón.

Azúcar en polvo, para servir.

Instrucciones:

Precalienta el horno a 175 grados centígrados con la rejilla en posición intermedia. Rocía un molde desmontable de 23 centímetros con aceite en aerosol.

Para preparar la base y la cobertura, en un tazón pequeño, bata el huevo y la vainilla. En un procesador de alimentos, combine las almendras, el azúcar blanco y la ralladura de limón. Procese hasta que las almendras estén picadas gruesas, unos 15 segundos. Agregue ambas harinas, el polvo para hornear y la sal; pulse para combinar, unas cinco pulsaciones. Esparza la mantequilla por encima y luego pulse hasta que se reduzca a trozos del tamaño de un guisante, unas 10 pulsaciones. Vierta la mezcla de huevo por encima y luego pulse hasta que la mezcla esté uniformemente humedecida y parezca arena húmeda; no se formará una masa cohesiva.

Transfiera la mitad de la mezcla al molde desmontable preparado, distribúyala uniformemente y presione ligeramente; no la compacte demasiado. Transfiera el resto a un tazón mediano y refrigérelo sin tapar hasta que lo necesite. Hornee la base hasta que esté dorada, de 25 a 30 minutos.

Mientras tanto, prepare el relleno. En un tazón mediano, combine la ricota, la yema de huevo, las semillas de amapola, la vainilla y el extracto de almendra (si lo usa); revuelva con una espátula de silicona hasta que esté bien integrado. Tape y refrigere hasta que esté listo para usar. En un tazón pequeño, mezcle la mermelada y la ralladura de limón; reserve.

Cuando la masa esté lista, transfiérala a una rejilla y déjela enfriar durante unos 15 minutos; deje el horno encendido.

Raspe la mezcla de ricotta sobre la corteza aún tibia y extiéndala en una capa uniforme, dejando un borde de ¼ de pulgada en el borde. Vierta la mermelada sobre la ricotta y extiéndala suavemente en una capa uniforme para cubrir la capa de ricotta; trate de no mezclar la mermelada con el queso. Retire la mezcla de la cubierta del refrigerador. Saque un puñado, apriételo firmemente hasta que forme un grumo cohesivo, luego desmenúcelo y rompa el grumo en pedazos, esparciéndolos sobre la tarta; intente una mezcla de migajas finas y trozos del tamaño de un pistacho. Continúe agregando la cubierta restante de la misma manera, distribuyéndola en una capa uniforme; no cubrirá completamente la tarta. Hornee hasta que la mermelada burbujee en los bordes y la cubierta de migajas esté ligeramente dorada, de 35 a 40 minutos.

Transfiera a una rejilla y deje enfriar durante unos 30 minutos. Retire los bordes del molde y deje enfriar completamente. Justo antes de servir, espolvoree con azúcar glas.