La locura por el matcha genera escepticismo entre expertos del té japonés

Tokio.- Vestida con un elegante kimono verde pálido, la instructora de ceremonia del té Keiko Kaneko usa una pequeña cuchara de madera para colocar una mota de matcha en un recipiente de porcelana.

Ella espumea el té verde japonés en polvo especial con un batidor de bambú después de verter agua caliente con un cucharón desde una olla que hierve a fuego lento sobre carbón caliente.

Sus movimientos solemnes, similares a los de una danza, celebran un momento transitorio de aire zen, una soledad interrumpida por el intercambio ritual de una bebida.

No es de extrañar que Kaneko y otras personas que se toman en serio el “sado”, o “el camino del té”, estén un poco sorprendidas por cómo el matcha está apareciendo de repente en todo tipo de cosas, desde café con leche y helado hasta pasteles y chocolate .

Nadie sabe con certeza quién inició el auge mundial del matcha, que lleva ya varios años. Pero es evidente que las cosechas, especialmente las de matcha de calidad superior, no dan abasto con la demanda.

Un mercado en auge

El matcha es un tipo de té que se cultiva a la sombra, se cuece al vapor y luego se muele hasta obtener un polvo muy fino. Su procesamiento es diferente al del té verde normal: el mejor matcha se muele en molinos de piedra, y cambiar de uno a otro lleva tiempo. Ningún agricultor quiere cambiar y luego descubrir que la fiebre del matcha ha desaparecido.

El Ministerio de Agricultura japonés ha estado trabajando para impulsar el cultivo del té, ofreciendo ayuda a los agricultores con nuevas máquinas, tierra especial, ayuda financiera y asesoramiento para tratar de persuadir a los productores de té a cambiar el té verde “sencha” regular del té al matcha.

“No queremos que esto termine siendo sólo una moda, sino que hagamos del matcha un estándar como sabor y una marca global japonesa”, dijo Tomoyuki Kawai, quien trabaja en la sección de té del Ministerio de Agricultura.

La producción de “tencha”, el tipo de té utilizado para el matcha, casi se triplicó, pasando de 1.452 toneladas en 2008 a 4 mil 176 toneladas en 2023, según datos del gobierno.

Las exportaciones de té de Japón se han más que duplicado en la última década, y Estados Unidos representa ahora aproximadamente un tercio. Gran parte de ese crecimiento corresponde al matcha, según datos del gobierno japonés. La preocupación es que, con la escasez de mano de obra a medida que los agricultores mayores abandonan sus campos, la escasez de matcha podría empeorar en los próximos años.

Otros países, incluidos China y algunos países del sudeste asiático, también producen matcha, por lo que Japón está compitiendo para establecer su marca como el origen del té.

Una forma de arte convertida en una bebida divertida mundial

Los practicantes de la ceremonia del té no están indignados por el furor, solo perplejos. Esperan que esto impulse el interés de la gente por el sado, cuyos seguidores han ido disminuyendo constantemente. Pero no cuentan con ello.

La ceremonia del té “nos recuerda que debemos apreciar cada encuentro como único e irrepetible”, dijo Kaneko, quien es instructora licenciada.

Señaló la pequeña entrada especial de su casa de té. Los nobles samuráis tenían que agacharse para entrar, dejando sus espadas tras ellos. El mensaje: al tomar té, todos somos iguales.

La pureza y la quietud de la ceremonia son un mundo aparte del ajetreo y la monotonía, y de la locura por el matcha que se está gestando fuera de la casa de té.

El Frappuccino de Crema de Matcha es un clásico en los Starbucks de todo el mundo. Si bien el matcha, un ingrediente especial usado tradicionalmente en la ceremonia del té, no está pensado para beberse en grandes cantidades de una sola vez como el té o los jugos tradicionales, de repente se está consumiendo como otras frutas y sabores.

Las bebidas de matcha se han popularizado en cafeterías desde Melbourne hasta Los Ángeles. Diversos libros de cocina ofrecen recetas de matcha, y los turistas extranjeros que visitan Japón se llevan a casa latas y bolsas de matcha como recuerdo.

Es una versión moderna de las tradiciones perfeccionadas por el monje budista del siglo XVI Sen no Rikyu en Kioto, quien ayudó a dar forma a las tradiciones de la ceremonia del té y del “wabi-sabi”, la estética rústica, imperfecta pero pura y orientada a la naturaleza que a menudo se considera sinónimo de la cultura japonesa de clase alta.

El futuro del matcha

Minoru Handa, jefe de tercera generación de la tienda de té suburbana Tokyo Handa-en, que vende té verde y marrón, además de matcha, afirma que el atractivo del matcha reside en su versatilidad. A diferencia de las hojas de té, el polvo se puede mezclar fácilmente con casi cualquier cosa.

“El auge de la salud y el interés por la cultura japonesa han contribuido a este impulso”, dijo, mientras revolvía una máquina que tostaba té marrón, enviando un aroma penetrante por las calles.

"Es seguro y saludable, por lo que prácticamente no hay motivos para que no se venda", afirmó Handa.

Su negocio, que data de 1815, mantiene una larga relación con los cultivadores de Kagoshima, en el suroeste de Japón, y dispone de un suministro constante de matcha. Para evitar el acaparamiento, limita las compras en su tienda a una lata por cliente.

Handa, que ha exhibido su té premiado en Estados Unidos y Europa, espera que los productores aumenten la oferta y resta importancia al alboroto por la escasez de matcha.

Pero Anna Poian, codirectora y fundadora de la Asociación Mundial del Té Japonés, piensa que se debería usar matcha de menor calidad para cosas como el café con leche, ya que hay que poner bastante matcha de calidad fina para poder saborearlo.

"Es una pena. Es un desperdicio", dijo.

El mejor matcha debería reservarse para el auténtico, dijo en una entrevista desde Madrid.

“Es un té muy delicado y complejo que se produce con la idea de beberse sólo con agua”, dijo.