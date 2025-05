Wellington.- La fruta nacional no oficial de Nueva Zelanda no es originaria del país; es sudamericana. No se encuentra exclusivamente en Nueva Zelanda. Y no es, quizás sorprendentemente, el kiwi. Es la feijoa.

Conocida en otros lugares como guayaba piña, esta fruta —un óvalo verde y perfumado con un sabor peculiar— se puede comprar en California o Canberra. Sin embargo, ningún país ha adoptado la feijoa con tanto fervor ni tanta fascinación como los neozelandeses.

Debido a su corta vida útil, Nueva Zelanda, un país con una próspera exportación de fruta, nunca ha logrado convertir la feijoa (que se pronuncia fe-jo-a) en una marca global, como lo han hecho los productores con las manzanas y el kiwi. Pero durante las breves semanas que la fruta madura cada año, el país se vuelve loco por la feijoa.

Un boom en el patio trasero

El atractivo de la feijoa reside en parte en cómo se adquiere. En otoño, la fruta caída forma alfombras fragantes bajo los árboles del jardín y se recoge en cajas, bolsas y cubos para ofrecerla gratuitamente en las puertas de las casas, en las salas de descanso de las oficinas y en los grupos de Facebook del vecindario. Hay tanta abundancia que algunos amantes de la feijoa se enorgullecen de no haber pagado nunca por una.

“No se comercializan en absoluto. Nos da asco comprarlos en la tienda”, dijo Kate Evans, autora del libro Feijoa: Una historia de obsesión y pertenencia. “Uno simplemente espera conseguirlos gratis”.

En el suburbio de Wellington, Diana Ward-Pickering dijo que había regalado “miles” de feijoas de los cinco árboles de su patio trasero esta temporada: en una caja en la acera, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, al técnico de pestañas de su hija; en resumen, a cualquier amigo o desconocido que quisiera un poco.

Un domingo reciente, Ward-Pickering seleccionó una feijoa entre docenas de ellas en el suelo, la partió por la mitad con una cuchara y se llevó la pulpa pálida y cremosa a la boca.

"Delicioso", dijo. Pero aunque podría comerse un kilo (2.2 libras) de fruta de una sentada, dijo, ni siquiera su apetito podía seguir el ritmo de la repentina y generosa cosecha que llega cada abril.

"Hay gente que no puede pagarlos", dijo Ward-Pickering. "Los regalamos con gusto".

Ámalo o odíalo

No todos son entusiastas, y cada neozelandés tiene su propia opinión. Lo que los amantes de la fruta aprecian por su textura, sabor y aroma distintivos, para otros resulta arenoso, jabonoso o ácido.

La hija de Diana Ward-Pickering, Lizzy, sorbió con cuidado un trozo de feijoa en su boca e hizo una mueca.

"Me está dando mocos", dijo. "No he cambiado de opinión".

Pero para los neozelandeses que viven en el extranjero y aman esta fruta, las feijoas tienen un sabor nostálgico que evoca la infancia kiwi. Evans, quien admitió haber pagado una vez tres dólares australianos (1.90 dólares) por una sola feijoa en un mercado australiano, comentó que durante sus 12 años viviendo en el extranjero, a menudo veía a expatriados preguntarse lo mismo en línea: "¿Dónde puedo encontrar feijoas?".

Una historia extraña

Cómo llegó a Nueva Zelanda una fruta originaria del altiplano brasileño , Uruguay y un rincón de Argentina sigue siendo un misterio, dijo Evans. Pero lo que se sabe es que las feijoas llevan en Nueva Zelanda poco más de 100 años, probablemente originarias de California, vía Australia.

Los árboles crecen “extremadamente bien” en Nueva Zelanda, dicen los productores, debido al suelo, el clima subtropical y la relativa falta de especies de insectos destructivos.

A pesar del auge de la economía neozelandesa de la feijoa doméstica, aún existe demanda en las tiendas, donde actualmente se vende a un precio de entre nueve y 10 dólares neozelandeses (5-6 dólares estadounidenses) por kilogramo. Hay alrededor de 100 productores comerciales de feijoa en Nueva Zelanda que abastecen casi exclusivamente al mercado nacional, incluyendo bebidas populares como la sidra de feijoa, la kombucha y el jugo.

Pero exportar la fruta es complicado, dijo Brent Fuller, portavoz de la Asociación de Productores de Feijoa de Nueva Zelanda. "Se conservan en el refrigerador durante dos o tres semanas, pero eso es todo".

Se están realizando investigaciones para prolongar la vida útil de la fruta. Sin embargo, aunque el nombre feijoa aún es desconocido en el extranjero, por ahora sigue siendo una institución del otoño neozelandés.

"Es algo que nos une y nos da una excusa para hablar con la gente de nuestro entorno", dijo Evans. El kiwi, añadió, ha sido una exportación lucrativa para Nueva Zelanda.

“Pero no nos gusta tanto como nos gusta la feijoa”.