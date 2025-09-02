Nueva York.- Kraft Heinz se dividirá en dos compañías una década después de que la fusión de las marcas creó uno de los mayores fabricantes de alimentos del planeta.

Una de las empresas, actualmente llamada Global Taste Elevation Co., incluirá marcas como Heinz, el queso crema Philadelphia y Kraft Mac & Cheese, según anunció Kraft Heinz este martes. La otra, actualmente llamada North American Grocery Co., incluirá marcas de menor venta como Maxwell House, Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables. Los nombres oficiales de ambas empresas se anunciarán próximamente.

Kraft Heinz anunció en mayo que estaba llevando a cabo una revisión estratégica de la compañía, lo que indica una posible escisión. Se espera que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2026.

Cuando la empresa se fundó en 2015, quería capitalizar su enorme escala. Pero los cambios en los gustos complicaron esos planes, ya que los hogares buscaban opciones más saludables.

Kraft Heinz y otros productores de alimentos han intentado seguir estas tendencias. En 2021, Kraft Heinz vendió su negocio de frutos secos Planters y su negocio de quesos naturales, con la promesa de reinvertir el dinero en marcas de mayor crecimiento como los snacks proteicos P3. Sin embargo, la empresa siguió teniendo dificultades.

Los ingresos netos de Kraft Heinz han disminuido cada año desde 2020, cuando experimentó un aumento en las ventas debido a la pandemia. En abril, Kraft Heinz redujo sus previsiones de ventas y ganancias para todo el año, debido al menor gasto de los clientes en Estados Unidos y al impacto de los aranceles del presidente Donald Trump .

“Las marcas de Kraft Heinz son icónicas y queridas, pero la complejidad de nuestra estructura actual dificulta la asignación eficaz de capital, la priorización de iniciativas y el crecimiento en nuestras áreas más prometedoras”, afirmó el presidente ejecutivo Miguel Patricio en un comunicado.

El camino hacia la fusión de Kraft y Heinz comenzó en 2013, cuando el inversor multimillonario Warren Buffett se asoció con la firma de inversión brasileña 3G Capital para comprar HJ Heinz Co. En ese momento, el acuerdo de 23 mil millones de dólares fue el más caro de la historia en la industria alimentaria.

3G también estuvo detrás de la formación de Restaurant Brands International —una fusión de Burger King, Tim Hortons y Popeyes— y Anheuser-Busch InBev. Es conocida por sus estrictos controles de costos y el llamado presupuesto base cero, que exige que todos los gastos se justifiquen trimestralmente.

El acuerdo tenía como objetivo ayudar a Heinz, fundada en 1869 en Pittsburgh, a ampliar las ventas de sus condimentos y salsas en los supermercados. Los nuevos propietarios de Heinz también se propusieron recortar costos, despidiendo a cientos de trabajadores en cuestión de meses.

Al mismo tiempo, Kraft, con sede en Chicago, buscó un socio después de separarse en 2011 de su división de snacks, que se convirtió en Mondelez International.

En 2015, Buffett y 3G decidieron fusionar Heinz con Kraft. La fusión creó la quinta empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo, con ingresos anuales de 28 mil millones de dólares. Buffett y 3G aportaron 5 mil millones de dólares cada uno para un dividendo especial para los accionistas de Kraft.

En ese momento, la actitud predominante era que cuanto más grande fuera el conglomerado, más ahorrarían las empresas al compartir servicios como la contabilidad, dijo Russell Zwanka, profesor asociado de marketing de alimentos en la Western Michigan University.

Pero incluso en el momento de la fusión, muchos consumidores estaban dejando de consumir los alimentos envasados ​​altamente procesados ​​que vende Kraft, como el queso Velveeta y el Kool-Aid. La iniciativa para eliminar los saborizantes y colorantes artificiales incrementó los costos.

“El cliente se ha vuelto mucho más diligente con lo que compra, por lo que resulta más difícil asignar adecuadamente los recursos”, dijo Zwanka.

Kraft Heinz también tuvo dificultades para distinguir sus productos de las marcas de supermercado más económicas. En Walmart, una botella de 14 onzas de kétchup Heinz cuesta 2.98 dólares; una botella del mismo tamaño de la marca Great Value de Walmart cuesta 98 ​​centavos.

En 2019, Kraft Heinz recortó drásticamente el valor de sus marcas Oscar Meyer y Kraft en 15 mil 400 millones de dólares. Muchos inversores culparon a la dirección de la empresa, afirmando que su afán por reducir costes estaba perjudicando la innovación de la marca.

Buffett declaró este martes a la CNBC que está decepcionado por la decisión de Kraft Heinz de seguir adelante con la escisión, que le costará a la compañía 300 millones de dólares y tardará un año en completarse. También le frustra que los accionistas no puedan votar sobre la medida.

Berkshire ha mantenido su enorme participación del 27 por ciento en Kraft Heinz, lo que la convierte en el mayor accionista de la compañía, incluso tras la caída de aproximadamente un 70 por ciento en el precio de las acciones desde la fusión. Buffett ha reconocido en el pasado que Berkshire pagó de más por la inversión. Berkshire sufrió una depreciación de 3.760 millones de dólares sobre el valor de su participación en Kraft Heinz en el segundo trimestre de este año.

"Ciertamente no fue una idea brillante juntarlos, pero no creo que separarlos lo solucione", declaró Buffett a CNBC. Associated Press envió mensajes el martes a Buffett y a 3G en busca de comentarios.

Zwanka afirmó que la división probablemente no afectará a los consumidores. Cree que marcas individuales como Oscar Mayer serán adquiridas por otras empresas.

“Estas marcas han sobrevivido más de 100 años y seguirán sobreviviendo”, dijo. “Solo hay que encontrar una empresa dispuesta a invertir recursos, ya sea en mantener una categoría madura hasta que la competencia decaiga, o en desarrollar una categoría en crecimiento como Philly Cream Cream y todas las marcas de Heinz”.

Kellogg Co. sentó las bases cuando se dividió en dos empresas en 2023, afirmó Zwanka. El año pasado, Mars adquirió una de las empresas , llamada Kellanova, propietaria de marcas de snacks como Pringles. La confitería italiana Ferrero anunció en julio sus planes de comprar WK Kellogg, la empresa de cereales.

Otras empresas de alimentos siguen sus pasos. A finales del mes pasado, Keurig Dr Pepper anunció que compraría al propietario de Peet's Coffee y luego se dividiría en dos: una empresa vendería café y la otra bebidas frías. Keurig y Dr Pepper se fusionaron en 2018.

Zwanka dijo que su mayor preocupación es por los 36.000 empleados de Kraft Heinz, quienes ahora enfrentan más de un año de incertidumbre antes de que se concrete la división.

“Las marcas sobrevivirán. Solo hay que esperar que la gente se adapte a ellas”, dijo.

Carlos Abrams-Rivera continuará como director ejecutivo de Kraft Heinz y asumirá el cargo de director ejecutivo de North American Grocery Co. una vez que se complete la separación. Kraft Heinz informó que su junta directiva está trabajando con una firma de búsqueda de ejecutivos para identificar posibles candidatos a director ejecutivo para Global Taste Elevation Co.

Kraft Heinz no tiene planes de cambiar sus sedes actuales en Chicago y Pittsburgh.

Las acciones de Kraft Heinz cayeron casi un 7 por ciento el martes para cerrar a 26.02 dólares por acción.