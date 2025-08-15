Kellogg eliminará los colorantes artificiales de los cereales a finales de 2027

Nueva York.- WK Kellogg Co. planea eliminar los colorantes artificiales de sus cereales para el desayuno en los próximos dos años y medio, según la compañía y el fiscal general de Texas. El fabricante de Froot Loops y Apple Jacks anunció el plazo, ya que los productores de alimentos estadunidenses se enfrentan a una creciente presión del gobierno y los consumidores para eliminar gradualmente los colorantes sintéticos de sus productos.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo el miércoles que Kellogg había firmado un acuerdo asegurando a su oficina que la compañía con sede en Michigan “eliminaría permanentemente los tintes tóxicos” de sus cereales para fines de 2027.

Paxton inició una investigación a principios de este año para determinar si Kellogg infringió las leyes estatales de protección al consumidor al seguir utilizando colorantes artificiales de color azul, rojo, amarillo, verde y naranja. Casi al mismo tiempo, las autoridades sanitarias estadounidenses anunciaron que instarían a los fabricantes de alimentos a trabajar voluntariamente para eliminar los colorantes derivados del petróleo.

Tanto Kellogg como General Mills, otro importante fabricante estadounidense de cereales, anunciaron que lo harían . Posteriormente, General Mills se unió a Kraft Heinz, Nestlé, Smuckers y otros fabricantes de alimentos al anunciar fechas límite para elaborar todos sus productos sin colorantes artificiales.

Pero la oficina de Paxton afirmó que Kellogg fue la primera en firmar un acuerdo legalmente vinculante. «Tras meses de investigación y negociación, me enorgullece anunciar oficialmente que Kellogg's dejará de incluir estos ingredientes nocivos en sus cereales», declaró el fiscal general en un comunicado.

Los detalles sobre los términos del acuerdo firmado por Kellogg, conocido legalmente como garantía de cumplimiento voluntario, no se aclararon de inmediato. La compañía no hizo comentarios directos al respecto cuando The Associated Press la contactó el jueves, pero afirmó que agradece "la oportunidad de colaborar con la Fiscalía General de Texas y compartir su enfoque en la salud y el bienestar".

Kellogg también mencionó su compromiso previo de eliminar gradualmente los colorantes FD&C, aditivos sintéticos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su uso en alimentos, medicamentos y cosméticos. Afirmó que ya planeaba dejar de lanzar nuevos productos con estos colorantes en enero.

“Hemos anunciado que estamos reformulando los cereales que servimos en las escuelas para que no incluyan colorantes FD&C para el año escolar 2026-27”, declaró Kellogg en un comunicado enviado por correo electrónico el jueves. Para finales de 2027, “eliminaremos por completo los colorantes FD&C del pequeño porcentaje de nuestros alimentos que los contienen actualmente”.

Según el sitio web de Kellogg's, el 85 por ciento de los cereales que vende la compañía no contienen colorantes FD&C, y ninguno de sus productos ha incluido el Rojo n.° 3 durante años. Los reguladores federales prohibieron ese colorante en los alimentos en enero.

Los colorantes sintéticos se han utilizado desde hace mucho tiempo para elaborar cereales, bebidas, dulces, productos horneados e incluso jarabes para la tos de colores brillantes. Sin embargo, los defensores de la salud han pedido la eliminación de los colorantes artificiales de los alimentos, citando estudios contradictorios que indican que pueden causar problemas neuroconductuales, como hiperactividad y dificultades de atención, en algunos niños.

La FDA ha sostenido que sus colorantes actualmente aprobados son seguros y que “la totalidad de la evidencia científica muestra que la mayoría de los niños no tienen efectos adversos al consumir alimentos que contienen colorantes”.

La presión sobre la industria alimentaria ha aumentado desde que Robert F. Kennedy Jr., un crítico abierto de estos aditivos sintéticos, se convirtió en secretario de Salud del presidente Donald Trump.