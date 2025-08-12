¿Jubilación y mudanza? Adopte un enfoque holístico

Nueva York.- Debra Taylor ha tenido un año bastante ocupado: está en proceso de divorcio y jubilación, y se mudará a Portugal desde el sur de California con una de sus hijas.

Tras decidir que su próximo hogar estaría fuera de Estados Unidos, redujo sus opciones basándose en la carga fiscal (España no tenía impuestos sobre el patrimonio), el clima (Costa Rica no, hacía demasiado calor) y la facilidad para viajar por Europa, uno de sus lugares favoritos del mundo. Después, recorrió Portugal con la empresa de reubicación Expatsi y encontró su nuevo hogar, Aveiro. Es una ciudad impresionante en la costa oeste del país, con hermosos canales que le valieron el apodo de la Venecia de Portugal.

A partir de ahí, todo es logística. Taylor firmó un contrato de arrendamiento anual de un apartamento (requisito para seguir adelante), contrató a la empresa Viv Europe para gestionar la burocracia y el papeleo, se inscribió en la verificación de antecedentes del FBI y tiene una cita a finales de septiembre para tramitar las visas.

Su hijo menor le dio la idea de abandonar el país.

“Tras la elección de nuestro actual presidente, mi hija transgénero de 18 años vino a mí y me dijo: 'Quiero irme de este país cuanto antes'”, recordó Taylor. “Me pareció bien”.

Su hija mayor, de 20 años, se quedará en Estados Unidos para completar sus estudios universitarios.

“Nada de esto significa que tenga que vivir allí para siempre”, dijo Taylor. “Usaré esto como punto de partida para explorar más a fondo el resto de la región. Quiero comprar una casa, pero no lo haré hasta que viva allí y pase más tiempo en diferentes comunidades”.

Según los expertos en envejecimiento y reubicación, Taylor ha tomado las decisiones correctas.

Mudarse para la jubilación

El número de personas que se mudan al jubilarse fluctúa en función de factores como la política, la asequibilidad de la vivienda y el coste de la vida. Si bien los adultos mayores tienen menos probabilidades de mudarse que las poblaciones más jóvenes, más de 3 millones de personas de 65 años o más se mudaron dentro de Estados Unidos en los cinco años previos a la pandemia de coronavirus, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

En cuanto a mudarse al extranjero, la política estadunidense es ahora la razón número uno citada por las personas que usan Expatsi, dijo la cofundadora de la empresa, Jen Barnett.

“La única desventaja es que muchos países que interesan a los jubilados no quieren jubilados, y esos son los países ricos de habla inglesa, porque quieren trabajadores”, dijo Barnett.

Si bien la mayoría de los jubilados estadunidenses permanecen en sus hogares y localidades actuales, quienes desean envejecer en el lugar enfrentan desafíos cada vez mayores, dijo el vicepresidente de AARP, Rodney Harrell, quien se enfoca en vivienda y comunidades habitables.

Los desafíos incluyen el aumento de los alquileres o las hipotecas, los costos de las modificaciones en el hogar y la falta de servicios de apoyo comunitario, como atención médica adecuada, servicios públicos confiables y entornos seguros.

“Uno de los mayores desafíos que tenemos es asegurarnos de considerar nuestro futuro y no solo nuestras necesidades actuales”, dijo Harrell. “¿Conducimos hoy? ¿Nuestros ingresos están al nivel actual? ¿Mi pareja y yo estamos sanos ahora mismo? ¿Qué tan capaces somos de caminar y usar escaleras, etc.? Las cosas pueden cambiar”.

Todo lo anterior es crucial en un momento en que Estados Unidos se encamina hacia una burbuja gris.

“Vamos a tener más personas mayores de 65 años que menores de 18 para 2034. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, tenemos más adultos mayores que niños”, dijo Harrell.

No se trata solo del clima o de los nietos

¿Quieres montañas, un océano, estar más cerca de tus nietos? ¿Te gustaría una ciudad universitaria, una institución religiosa en particular? Harrell sugiere establecer prioridades claras al planificar una mudanza. Y estas deben ir mucho más allá de esas especificaciones.

Tomar en cuenta los costos de la vivienda es algo generalmente universal, dijo, pero instó a una consideración más sutil.

¿Cómo son los vecinos? ¿Es una comunidad activa, si es lo que buscas? ¿La gente es más reservada? Esa conexión social también es muy importante, dijo Harrell.

El índice de habitabilidad de AARP evalúa los barrios y comunidades de Estados Unidos según los servicios y comodidades que benefician a las personas mayores. Se puede buscar fácilmente por dirección, ciudad, estado o código postal.

“Piensen en todo lo que podrían desear juntos y tengan presente que no existe un lugar perfecto”, dijo Harrell. “Una vez que tengan eso en mente, obtendrán el mejor resultado posible. Cada lugar tiene sus pros y sus contras”.

Si la cercanía con sus hijos y nietos es una prioridad, establezca expectativas claras sobre su nivel de participación en aspectos como el cuidado infantil, según Elizabeth Zelinka Parsons, planificadora de transición para la jubilación. Además, hable con sus hijos adultos antes de mudarse para determinar su nivel de integración.

Casey Bowers y su esposo, Dave Bowers, se mudaron recientemente a Ericeira, al noroeste de Lisboa, en la Costa Plateada de Portugal. Les encanta, pero no todo es mar y sol.

“Tenemos tres hijos adultos y sus parejas, un nieto y otro en camino”, dijo Casey. “Tenemos una relación muy estrecha con nuestros hijos. Aprender a hacer la compra, conseguir celulares nuevos, son solo trámites, pero estar lejos de la familia es lo más difícil”.

Sarah Friedell O'Connell, asesora de jubilación en Boston, ve la reubicación así: "Vas a recuperar muchas horas cuando dejes tu trabajo de tiempo completo. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo?"

Echa un buen vistazo a tu estilo de vida

Como gestor de patrimonio, Chad Harmer ha ayudado a decenas de jubilados a mudarse, desde Ontario, Canadá, hasta el Alto Desierto de Arizona, desde los suburbios de Boston hasta las Carolinas. Y ha tenido que lidiar con algunas mudanzas inesperadas tras la llegada de sus nietos.

“Comienza con una 'auditoría de estilo de vida', no con una tabla de impuestos”, dijo. “Les pido a mis clientes que escriban un jueves perfecto dentro de cinco años. ¿Adónde van a caminar? ¿Con quién se reunirán para tomar un café? ¿Cuánto tiempo les tomará llegar a casa de sus nietos? Ese ejercicio revela preferencias climáticas, redes sociales, aficiones de voluntariado y prioridades de salud mucho antes de discutir sobre las tasas impositivas del impuesto predial”.

También recomendó presupuestar factores infladores ocultos (como primas de seguro más altas en áreas propensas a desastres y vuelos frecuentes para visitar a la familia) y considerar complicaciones climáticas menos obvias, como los niveles de polen.

Parsons, quien escribió “Encore: A High Achiever's Guide to Thriving in Retirement”, es un firme defensor de tomar un alquiler a corto plazo antes de decidir mudarse permanentemente.

“Es tentador retirarse en el mismo lugar donde uno vacaciona, pero quizá no sea la mejor idea”, afirmó.

Regla de oro de Harmer: cuando el 80 por ciento de tu rutina diaria deseada se puede lograr en una nueva ubicación durante al menos el 80 por ciento del año, estás en el código postal correcto.

“Si haces algo menos, probablemente estarás persiguiendo una fantasía de Instagram en lugar de una realidad de jubilación”, dijo.