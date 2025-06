Investigación sobre orígenes del covid-19 sigue sin una conclusión definitiva

Foto: Associated Press

Londres.- Un grupo de expertos comisionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para investigar cómo comenzó la pandemia de covid-19 publicó este viernes su informe final, llegando a una conclusión insatisfactoria: los científicos aún no están seguros de cómo comenzó la peor emergencia sanitaria en todo un siglo.

Marietjie Venter, presidenta del grupo, dijo este viernes en una conferencia de prensa que la mayoría de los datos científicos apoyan la hipótesis de que el nuevo coronavirus pasó a los humanos proveniente de animales.

Esa fue también la conclusión a la que llegó el primer grupo de expertos de la OMS que investigó los orígenes de la pandemia en 2021, cuando los científicos determinaron que el virus probablemente se propagó de murciélagos a humanos a través de otro animal intermediario. En ese momento, la OMS dijo que una fuga de laboratorio era “extremadamente improbable”.

Venter expresó que, después de más de tres años de trabajo, el grupo de expertos de la OMS no pudo obtener los datos necesarios para evaluar si el covid-19 fue el resultado de un accidente de laboratorio, a pesar de las repetidas solicitudes de cientos de secuencias genéticas y más información detallada sobre bioseguridad que se hicieron al gobierno chino.

“Por lo tanto, esta hipótesis no pudo ser investigada ni descartada”, manifestó. “Se consideró muy especulativa, basada en opiniones políticas y no respaldada por la ciencia”. Dijo que el grupo de 27 miembros no llegó a un consenso; un miembro renunció a principios de esta semana y otros tres pidieron que sus nombres fueran eliminados del informe.

Venter señaló que no había evidencia para probar que el covid-19 había sido manipulado en un laboratorio, ni había indicios de que el virus se hubiera propagado antes de diciembre de 2019 en cualquier lugar fuera de China.

“Hasta que se disponga de más datos científicos, los orígenes de cómo el SARS-CoV-2 ingresó a las poblaciones humanas seguirán siendo no concluyentes”, dijo Venter, refiriéndose al virus del covid-19 por su nombre científico.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que era un “imperativo moral” determinar cómo comenzó la pandemia de covid, y señaló que el virus provocó la muerte de al menos 20 millones de personas, eliminó al menos 10 billones de dólares de la economía global y trastocó la vida de miles de millones de personas.

El año pasado, la AP descubrió que el gobierno chino congeló esfuerzos significativos, tanto nacionales como internacionales, para rastrear los orígenes del virus en las primeras semanas del brote en 2020, y que la propia OMS pudo haber perdido oportunidades tempranas para investigar cómo comenzó la pandemia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha culpado durante mucho tiempo la aparición del coronavirus a un accidente de laboratorio en China, mientras que un análisis estadounidense de inteligencia encontró que no había pruebas suficientes para demostrar la teoría.

Las autoridades chinas han rechazado repetidamente la idea de que la pandemia pudo haber comenzado en un laboratorio, diciendo que la búsqueda de sus orígenes debería llevarse a cabo en otros países.

En septiembre pasado, los investigadores se centraron en una lista corta de animales que, en su opinión, pudieron haber transmitido el covid-19 a los humanos. En ella figuran los perros mapache, civetas y ratas del bambú.