Inversión para principiantes: empieza con poco dinero

Chihuahua.- En México, las inversiones no son el producto financiero más popular entre la población. En los últimos años, el producto que más ha crecido son las cuentas de depósitos, aunque normalmente no generan rendimiento.

Casi el 99 por ciento de la población tiene un perfil de inversionista principiante, es decir, personas que apenas consideran invertir y que tienen pocos conocimientos sobre el mundo de las inversiones.

Los motivos para no invertir son múltiples: ingreso, nivel educativo, sexo, edad, tipo de localidad y nivel socioeconómico. Todos estos factores contribuyen a la falta de conocimiento sobre productos de inversión.

Una creencia común es que invertir es solo para millonarios. La escasa información confiable accesible a todos se convierte en un motivo para no invertir. Los datos reflejan esta situación:

3 de cada 100 personas invierten en la bolsa

7 de cada 10 personas preguntan en redes sociales cómo invertir

Hoy queremos ayudarte a comprender mejor el mundo de las inversiones y recordarte que es posible empezar con poco dinero.

Inversiones básicas: riesgo, rendimiento y diversificación

Aunque ya abordamos los conceptos de riesgo, rendimiento y diversificación en otro artículo, vale la pena repasarlos. También te invitamos a visualizar gráficas de estos conceptos para reforzar tu aprendizaje.

Un tema importante es la inflación, es decir, el aumento generalizado de los precios de productos y servicios, que hace que el dinero pierda valor con el tiempo.

Ejemplo: en los años 2000, una bolsa de Cheetos costaba 5 pesos; hoy cuesta cerca de 15 pesos. Con 15 pesos en ese entonces, podías comprar tres bolsas; ahora solo una.

Esto muestra por qué invertir es fundamental: ayuda a que tu dinero pierda menos valor con el tiempo.

Puntos clave para invertir

Deja que el interés compuesto haga su magia

Reinvertir los intereses permite que tu dinero crezca más rápido, ya que los nuevos intereses se calculan sobre un monto mayor que el inicial.

Revisa el GAT Real

El Gasto Anual Total muestra el rendimiento total descontando la inflación. Si es igual o menor a cero, busca otras opciones de inversión.

Diversifica tus inversiones

Existen fondos que combinan distintos activos (acciones, deuda, pagarés), disminuyendo el riesgo y adaptándose a distintos perfiles de inversionista.

No inviertas dinero que necesites a corto plazo

Incluso productos con liquidez inmediata requieren tener un fondo de emergencia disponible en todo momento.

Cómo empezar a invertir con poco dinero

Para dar el primer paso:

Define un monto inicial de inversión; puedes comenzar desde 100 pesos.

Existen instituciones reguladas que ofrecen productos accesibles para principiantes, como Bankaool Móvil con pagarés desde 100 pesos.

Elige lo que más se adecúe a tu perfil y verifica que la institución esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

A medida que te sientas más cómodo, puedes incrementar las cantidades e investigar nuevos productos de inversión. Si temes perder dinero, empieza con pequeñas cantidades y observa cómo se comportan tus primeras inversiones.

Recuerda: cada peso es valioso y toda inversión implica un riesgo, por pequeño que sea, pero esto no debe desanimarte a invertir.

