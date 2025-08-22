India: Ordenan liberar a perros callejeros capturados en Nueva Delhi

Nueva Delhi.– La Corte Suprema de India ordenó la liberación de todos los perros callejeros que fueron sacados de las calles de Nueva Delhi después de ser esterilizados y vacunados, tras un aumento en el número de personas mordidas por perros.

El fallo del viernes modificó una sentencia previa del tribunal al ordenar que los perros sean liberados en las mismas localidades de las que fueron retirados. Además, exige que se habiliten espacios designados para alimentarlos en toda la capital.

Amantes de los animales y activistas presentaron un recurso a la decisión del 11 de agosto que ordenaba su traslado permanente a refugios.

Aunque muchos de los perros que deambulan por las calles de Nueva Delhi son inofensivos, el fallo judicial tenía como objetivo controlar el aumento de casos de mordeduras, incluyendo los incidentes con niños. Algunas estimaciones basadas en registros hospitalarios sugieren que en la ciudad se registran casi 2 mil mordeduras de perro al día.

La rabia transmitida por la mordedura de un perro está causada por un virus que invade el sistema nervioso central y es casi siempre letal si no se trata.

Entre enero y julio de 2025, en Nueva Delhi se registraron 49 casos de rabia, pero no estaba claro si todos fueron causados por mordeduras de perro.

El fallo del viernes no se aplica a los canes infectados con rabia o que muestren un comportamiento agresivo.

Las estimaciones sitúan el número de perros callejeros en Nueva Delhi entre 500 mil y un millón.