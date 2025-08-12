Hombres desembolsan más que las mujeres durante vacaciones, revela estudio

Ciudad de México.– El periodo vacacional de verano en México genera una de las mayores derramas económicas del año: alrededor de 818 mil 208 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo. Pero cuando se trata del gasto, los hombres son en su mayoría quienes suelen hacer el mayor desembolso económico, de acuerdo con un estudio presentado por la plataforma YouGov Global Profiles 2024.

Según este estudio, los hábitos de gasto y planificación de los turistas mexicanos presentan diferencias notables. El análisis revela una brecha de género significativa en el presupuesto de viaje: el 63.4 por ciento de los hombres mexicanos invirtió más de 4 mil 500 pesos en su último viaje, mientras que el 39.3 por ciento de las mujeres se mantuvo por debajo de esa cantidad.

Además, el estudio destaca una particularidad en la planificación vacacional: el 31.8 por ciento de los mexicanos eligen el verano para sus vacaciones principales, ya que para este grupo, esta temporada representa el descanso más importante del año.

Estos datos ofrecen una visión clara sobre los patrones de consumo y las preferencias de los viajeros en México.

¿En qué gastan más los mexicanos durante las vacaciones?

Por otro lado, la plataforma Dinero.mx en un análisis sobre gastos, dio a conocer que el promedio de egresos durante las vacaciones se puede dividir en cinco áreas: alimentos, hospedaje, transporte, actividades de entretenimiento y otros gastos no esenciales.