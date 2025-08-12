Hombres desembolsan más que las mujeres durante vacaciones, revela estudio

Ciudad de México.– El periodo vacacional de verano en México genera una de las mayores derramas económicas del año: alrededor de 818 mil 208 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo. Pero cuando se trata del gasto, los hombres son en su mayoría quienes suelen hacer el mayor desembolso económico, de acuerdo con un estudio presentado por la plataforma YouGov Global Profiles 2024.
Según este estudio, los hábitos de gasto y planificación de los turistas mexicanos presentan diferencias notables. El análisis revela una brecha de género significativa en el presupuesto de viaje: el 63.4 por ciento de los hombres mexicanos invirtió más de 4 mil 500 pesos en su último viaje, mientras que el 39.3 por ciento de las mujeres se mantuvo por debajo de esa cantidad.
Además, el estudio destaca una particularidad en la planificación vacacional: el 31.8 por ciento de los mexicanos eligen el verano para sus vacaciones principales, ya que para este grupo, esta temporada representa el descanso más importante del año.
Estos datos ofrecen una visión clara sobre los patrones de consumo y las preferencias de los viajeros en México.
¿En qué gastan más los mexicanos durante las vacaciones?
Por otro lado, la plataforma Dinero.mx en un análisis sobre gastos, dio a conocer que el promedio de egresos durante las vacaciones se puede dividir en cinco áreas: alimentos, hospedaje, transporte, actividades de entretenimiento y otros gastos no esenciales.
- Hospedaje: representa una gran parte del presupuesto vacacional. Dinero.mx calculó que podría alcanzar hasta el 50 por ciento. Sectur estima que este año, el gasto en hospedaje en hoteles alcanzará los 45 mil 600 millones de pesos, de los cuales, el 76.9 por ciento será de turistas nacionales.
- Alimentos: La gastronomía será un motor clave en la derrama turística del verano y no es de sorprenderse ya que es una de las más reconocidas a nivel internacional De acuerdo con el estudio “El auge global de la comida mexicana: identidad, moda y oportunidad”, realizado por Human Connections Media, al menos el 30% del presupuesto vacacional se destina en la gastronomía local.
- Transporte: Otro de los aspectos que toman en cuenta los mexicanos para disfrutar de las vacaciones, es cubrir el costo del transporte, ya sea viajando por avión, autobús o transporte terrestre. Dinero.mx estima que pueden destinar alrededor del 15 por ciento del presupuesto vacacional, incluyendo otros costos como combustible, renta de autos y movilidad interna.
- Actividades de entretenimiento: En este aspecto se incluyen los tours guiados, las excursiones y visitas a balnearios o parques temáticos. Aunque depende del lugar que se pague y la cantidad de personas, los mexicanos podrían destinar entre un 10 y un 15 por ciento de su presupuesto para cubrir estas actividades.
- Gastos no esenciales: Entre estos se encuentran actividades adicionales no incluidas, recuerdos, compras impulsivas y otros pequeños gastos hormiga que no se tenían considerados, lo ideal es destinar máximo un 5 por ciento del presupuesto.