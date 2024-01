Hallan fósil de pariente de T. Rex en Nuevo México

Albuquerque.– Un fósil descubierto en Nuevo México ha revelado evidencia de que el dinosaurio Tyrannosaurus estuvo en América del Norte millones de años antes de lo que pensaban los paleontólogos, anunció el el Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México en Albuquerque.

Cargando...

Un estudio realizado por el doctor Anthony Fiorillo, director ejecutivo del Museo de Historia Natural y Ciencias de Nuevo México, y otros investigadores, identificó una subespecie de tiranosaurio recientemente descubierta conocida como Tyrannosaurus mcraeensis.

Foto: Cortesía

Al analizar el cráneo y la mandíbula parciales de un Tyrannosaurus mcraeensis encontrados por navegantes en el embalse de Elephant Butte en 1983, los investigadores ahora creen que los superdepredadores vivieron en lo que hoy es el sur de los Estados Unidos hace al menos 72 millones de años, mucho antes de que aparecieran los primeros fósiles de Tyrannosaurus. rex fueron encontrados en la misma región.

El T. rex, quizás el depredador terrestre más grande y peligroso de todos los tiempos, apareció repentinamente en América del Norte hace unos 66 millones de años, según el comunicado de prensa y la investigación. "Los nuevomexicanos siempre han sabido que nuestro estado es especial, ahora sabemos que Nuevo México ha sido un lugar especial durante decenas de millones de años", añadió Fiorillo. "Este estudio cumple con la misión de este museo a través de la investigación científica de la historia de la vida en nuestro planeta".

Cargando...

El recién descubierto Tyrannosaurus mcraeensis tenía aproximadamente el mismo tamaño que un T. rex, que medía hasta 40 pies de largo y 12 pies de alto. Según la investigación, ambos también comían carne. Si bien el nuevo descubrimiento es anterior al T. rex, el artículo señala que diferencias sutiles en los huesos de la mandíbula hacen poco probable que fuera un ancestro directo del T. rex. "Una vez más, la extensión y la importancia científica de los fósiles de dinosaurios de Nuevo México quedan claras: ¡quedan muchos dinosaurios nuevos por descubrir en el estado, tanto en las rocas como en los cajones de los museos!" dijo el doctor Spencer Lucas, curador de paleontología del New Mexico Museum of Natural History and Science.

Los investigadores creen que el Tyrannosaurus probablemente se originó en el sur de América del Norte y luego se expandió a gran parte de la parte occidental del continente. Los nuevos fósiles también sugieren que especies más grandes, más robustas y más avanzadas evolucionaron en el sur de Estados Unidos, en comparación con los tiranosaurios más pequeños y primitivos que habitaron Montana y Canadá.