Grupo nigeriano intenta récord Guinness con maratón de lectura de 431 horas

Abuya.- Es la idea del paraíso para cualquier ratón de biblioteca: 18 días de lectura sin parar.

En un restaurante de Lagos, Nigeria, tres hombres y dos mujeres han estado leyendo libros durante más de 431 horas en un intento de establecer un récord mundial Guinness para el maratón de lectura en voz alta más largo, como parte de una campaña para promover la alfabetización en el país más poblado de África.

A lo largo de la desafiante tarea, decenas de personas se unieron al grupo, algunas en línea a través de una transmisión en vivo, alentándolos.

El sábado, cuando terminó el intento, los maratonistas de lectura habían leído 79 libros escritos por nigerianos, turnándose para leer en voz alta continuamente obras literarias y libros de autoayuda para darles a los otros miembros del equipo la oportunidad de recuperar el aliento.

Un intento de promover la educación inclusiva

En un país con más de 210 millones de habitantes, "la mayoría de la gente no tiene acceso a libros, y yo participé para fomentar la educación inclusiva", declaró Precious Ukachi a The Associated Press. La joven de 30 años fue una de las participantes en el maratón de lectura. Otros participantes fueron John Obot, de 37 años; Stephen Oyelami, de 23; Temitope Ogunremi, de 28; y Ketura Heman, de 27.

Obot dijo que lo más difícil del intento fue leer por la noche. "Teníamos poco tiempo para descansar, pero lo que me motivó a seguir fue el objetivo".

Los poseedores actuales del récord del maratón de lectura en voz alta más largo son un grupo de cinco personas de la República Dominicana, que registraron 365 horas y 39 segundos en 2011.

Esta vez en Nigeria, la última palabra se pronunció cuando el cronómetro marcó: 431 horas, 31 minutos y 25 segundos.

El Guinness World Record aún no ha confirmado el nuevo récord, un proceso que a veces lleva semanas. La organización sin fines de lucro responsable del evento, Naija ReadFest, afirma que enviará todas las pruebas necesarias a la organización.

"Hicimos esto para celebrar la literatura nigeriana", dijo Kingsley Sintim del Naija ReadFest.

La organización sin fines de lucro afirmó que el evento tenía como objetivo presentar libros de autores locales a jóvenes y mayores. Los libros que leyó el grupo también abordaron temas como la migración y las finanzas, dos preocupaciones importantes para el país de África Occidental.

El dilema de la alfabetización en Nigeria

Además de tener uno de los números más altos del mundo de niños sin escolarizar, con más de 10 millones de afectados, Nigeria también tiene una tasa de alfabetización de alrededor del 63 por ciento en 2021, que según los defensores apenas ha mejorado en los últimos años.

Oyelami, uno de los maratonistas de lectura, dijo: «Era difícil conseguir libros debido al tipo de entorno en el que crecí». Asistía a una escuela pública donde los libros nuevos y las visitas guiadas educativas estaban prácticamente fuera de su alcance.

Un desafío importante ha sido la pobre inversión y las políticas en el sector educativo, dijo a la AP Irene Okon, directora ejecutiva de Lead-Out, una organización sin fines de lucro que busca mejorar el aprendizaje en las escuelas públicas y de bajos ingresos.

La escasa inversión en alfabetización en Nigeria ha hecho las cosas más difíciles para los escritores, dijo Carol Yaakugh, autora residente en Abuja.

“Si bien contamos con numerosas empresas tecnológicas emergentes que abordan finanzas, salud y otras áreas, el espacio de la alfabetización sigue subdesarrollado”, afirmó Yaakugh.

El problema, de profunda raíz, queda ilustrado en la capital, Abuja, donde el proyecto de la Biblioteca Nacional, iniciado en 2006, sigue sin terminar mientras funcionarios públicos financian un estilo de vida de lujo.