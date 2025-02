Gripe aviar se ha propagado silenciosamente de animales a algunos veterinarios

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Un nuevo estudio mostró que la gripe aviar se ha propagado silenciosamente de los animales a algunos veterinarios.

El estudio publicado este jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) respalda dos más pequeños que detectaron evidencia de infecciones en trabajadores agrícolas previamente no diagnosticados. En esos estudios, varios de los trabajadores que contrajeron la enfermedad recordaron haber presentado síntomas de gripe aviar H5N1, mientras que ninguno de los veterinarios en el nuevo artículo recordó haber tenido tales síntomas.

El nuevo estudio es una prueba más de que el conteo oficial de Estados Unidos de infecciones humanas confirmadas de gripe aviar —68 en el último año— probablemente sea un recuento insuficiente significativo, señaló el doctor Gregory Gray, investigador de enfermedades infecciosas en el Centro Médico de la Universidad de Texas en Galveston.

“Esto significa que las personas están siendo infectadas, probablemente debido a sus exposiciones ocupacionales, y no desarrollan signos de enfermedad y, por lo tanto, no buscan atención médica”, dijo Gray. Afirmó que esto demuestra que los funcionarios no pueden comprender completamente la transmisión de la gripe aviar sólo rastreando a las personas que acuden a clínicas médicas con síntomas.

Estudio indica que hay un recuento insuficiente de casos de gripe aviar

Los investigadores de los CDC asistieron a una conferencia veterinaria de la Asociación Estadounidense de Practicantes de Bovinos en septiembre de 2024 en Columbus, Ohio. Reclutaron a 150 veterinarios de 46 estados para que completaran un cuestionario y aceptaran que les tomaran una muestra de sangre. Ninguno dijo haber tenido ojos rojos u otros síntomas asociados con la gripe aviar.

Las pruebas encontraron que tres de los veterinarios, o el 2 por ciento, tenían evidencia de anticuerpos contra la infección por H5N1. Los tres trabajaban con vacas lecheras, así como con otros animales. Ninguno dijo haber trabajado con un rebaño que se supiera que estaba infectado, aunque uno había trabajado con un grupo de aves de corral infectadas.

Gray y algunos colegas realizaron un estudio el año pasado de 14 trabajadores de granjas lecheras y encontraron que dos, o el 14 por ciento, tenían evidencia de infecciones pasadas. Ambos habían experimentado síntomas pero nunca fueron diagnosticados.

Otro estudio publicado el año pasado por los CDC examinó a 115 trabajadores lecheros. Los investigadores encontraron que ocho de ellos, o el 7 por ciento, tenían evidencia en su sangre de una infección reciente. La mitad recordó haberse sentido mal.

Los estudios eran demasiado pequeños para usarse como base para proporcionar una estimación sólida de cuántas infecciones humanas no diagnosticadas existen, dijo Gray. Pero incluso un porcentaje muy pequeño podría traducirse en cientos o miles de estadounidenses que fueron infectados mientras trabajaban con animales, señaló.

Eso no es necesariamente una razón para alarmarse, dijo Jacqueline Nolting, investigadora de la Universidad Estatal de Ohio que ayudó a los CDC con el último estudio.

Los estudios disponibles sugieren que las personas infectadas generan respuestas de anticuerpos y pueden desarrollar inmunidad natural, lo cual es “una buena noticia”, afirmó.

Sin embargo, si el virus cambia o muta para comenzar a enfermar gravemente a las personas, o para comenzar a propagarse fácilmente de persona a persona, eso sería “una historia completamente diferente”, dijo Nolting.

Los expertos instan tomar medidas de precaución al tener contacto con los animales

La gripe aviar H5N1 se ha estado propagando ampliamente entre aves silvestres, aves de corral, vacas y otros animales. Su creciente presencia en el medio ambiente aumenta las posibilidades de que las personas estén expuestas y potencialmente se contagien, han afirmado los funcionarios.

En este momento, el riesgo para el público en general es bajo, de acuerdo con los CDC. Pero los funcionarios siguen instando a las personas que tienen contacto con aves enfermas o muertas a tomar precauciones, incluyendo el uso de protección respiratoria y ocular y guantes al manipular aves de corral.

“Nadie está realmente cuestionando que el virus se ha estado moviendo por el país más de lo que se ha informado”, dijo Keith Poulsen, director del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Wisconsin.

Señaló que tenía previsto ver un aumento en la información recordando a los veterinarios de todo el país que se protejan con guantes, mascarillas y otro equipo para detener la infección.