Genetistas descubren por qué algunos pandas son de color café

Los osos pandas, uno de los símbolos más característicos de China, no son solo en blanco y negro, sino que en raras ocasiones los hay también en color marrón y blanco, un extraño color que tuvo a científicos y ciudadanos chinos en incógnita después de la aparición de Qizai, un oso que color café que está en cautiverio, pero fue abandonado en la naturaleza.

Ahora, un equipo de investigadores ha descubierto por qué el oso macho de 14 años tiene un pelaje tan inusual, y es probable que los hallazgos también se apliquen a los pandas marrones salvajes.

A los pandas marrones les falta una secuencia corta de ADN en Bace2 , un gen relacionado con la pigmentación, según un estudio publicado hoy por Proceedings of the National Academy of Sciences 1.

Los pandas de Qinling son "bastante diferentes" de los de Sichuan, la provincia donde habitan la mayoría de los pandas gigantes ( Ailuropoda melanoleuca ), según Hu Yibo, coautor del artículo.

"Estudios anteriores 2 sugerían que los pandas de Qinling podrían haber sido separados de los pandas de Sichuan hace unos 300 mil años", dice Hu, genetista conservacionista del Instituto de Zoología de la Academia China de Ciencias (CAS) en Beijing.

Hu y sus colegas estudiaron la información genómica de tres "tríos familiares" (un par de padres panda y su cachorro) asociados con dos pandas marrones, junto con los genomas de otros 29 pandas blancos y negros.

Los tríos estaban formados por Qizai y sus padres; Qizai, su pareja y su cachorro; y Dandan, el primer panda marrón documentado en China, hace casi cuatro décadas, su pareja y su cachorro. Entre ellos, sólo Qizai y el ahora fallecido Dandan son marrones y blancos.

Los investigadores creen que los pandas marrones son homocigotos para una versión particular de Bace2 , es decir, tienen copias idénticas del gen. La secuenciación genética confirmó que a ambas copias de Bace2 en los osos pardos les faltaba el mismo tramo de 25 pares de bases, la unidad básica de una molécula de ADN o ARN. "Básicamente, esto significa que la secuencia codificante de la proteína se altera, lo que conduce a un mal funcionamiento de la proteína", explica Hu.

Una secuenciación genética adicional de otros 192 pandas blancos y negros en cautiverio mostró que ninguno era homocigoto para esta versión de Bace2 . En un experimento de laboratorio, ratones genéticamente modificados para tener la mutación tenían pelajes de colores claros.

El equipo también descubrió que, en comparación con los pelos de los pandas negros, los pelos de los pandas marrones parecen tener menos melanosomas y más pequeños, orgánulos responsables de la pigmentación del pelo y la piel.

Con información de Nature