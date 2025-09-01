Frutas que escaldan: la ciencia del escozor en la lengua

Ciudad Juárez.– Comer piña, kiwi o incluso ciertas guayabas puede provocar una sensación de ardor o escozor en la lengua. Aunque muchos lo perciben como algo extraño o incluso incómodo, la ciencia tiene explicaciones claras de por qué ocurre.

Uno de los casos más conocidos es el de la piña. Esta fruta contiene bromelina, una enzima que descompone proteínas. Cuando entra en contacto con la boca, la bromelina comienza a actuar sobre las proteínas de la lengua y las mucosas, generando esa sensación de irritación o ardor. Aunque parezca agresivo, el efecto es pasajero y desaparece al dejar de comerla.

Frutas como el kiwi, la fresa, la naranja o la guayaba contienen altas concentraciones de ácidos orgánicos (cítrico, málico, oxálico). Estos ácidos bajan el pH en la boca y pueden irritar las terminaciones nerviosas de la lengua, produciendo ardor o una especie de “escozor”.

En algunos casos, como en el ruibarbo o la misma guayaba, la presencia de cristales de oxalato de calcio contribuye a esa sensación punzante. Estos cristales son diminutos y al rozar la mucosa oral generan una percepción de aspereza o picazón.

¿Es dañino?

Los especialistas en nutrición aseguran que esta reacción es temporal y, en la mayoría de los casos, inofensiva. Sin embargo, en personas con boca sensible o con llagas, el contacto con estas frutas puede intensificar el dolor. La recomendación es moderar su consumo o combinarlas con otros alimentos, como yogur o crema, que neutralizan los ácidos y enzimas.

Lo que muchos consideran un inconveniente es, en realidad, parte del carácter de las frutas. En algunos casos, como con la piña, ese efecto está ligado a la misma enzima que la hace tan útil como ablandador natural de carnes. Y en otros, son los ácidos los que, paradójicamente, hacen más refrescante su sabor.