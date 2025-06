Flores para un jardín hermoso y fragante

Nueva York.- Durante unas dos semanas cada primavera, mi cartero, mis repartidores y casi todos los que entran en mi jardín comentan el aroma deliciosamente intenso que emanan los dos arbustos de lilas que flanquean la puerta principal. Casi todos los días, la brisa lleva la fragancia hasta la puerta principal o incluso al interior si las ventanas están abiertas.

No muchas flores poseen ese poder. Algunas nunca lo tuvieron. Otras ya no lo poseen, gracias a la crianza que ha desarrollado plantas más grandes, bonitas, resistentes y resistentes a las enfermedades, a costa de su aroma. La mayoría de los claveles y las violas ya no son lo que eran, e incluso algunas rosas ahora no tienen fragancia.

Pero si lo que buscas es un perfume embriagador, todavía hay algunas flores que alegrarán tu nariz y tu corazón.

Elegir la flor fragante ideal

Claro que no todas las lilas son iguales. La Syringa meyeri Palabin, el cultivar coreano enano que cultivo, es una de las más fragantes. Es apta para las zonas 3-7. Otras variedades de lilas que destacan por su aroma son la Syringa x Josee (zonas 2 o 3-9), la Syringa vulgaris Krasavitsa Moskvy, también conocida como la Belleza de Moscú (3-7), y la Syringa vulgaris President Lincoln (3-7).

La magnolia, especialmente la especie grandiflora del sur (7-9), es otro arbusto o árbol muy aromático que produce flores grandes y de dulce fragancia que difícilmente olvidarás. La magnolia virginiana, más resistente al frío, ofrece un servicio similar en las zonas 5-10.

La lila de Texas, también conocida como árbol casto (Vitex), es un hermoso ejemplar con flores púrpuras que florecen a mediados del verano y desprenden un aroma delicioso que se esparce por los jardines de las zonas 6 a 9.

Las rosas de jardín antiguas, las variedades tradicionales que no han sido modificadas, son menos populares hoy en día que los híbridos y cultivares modernos, en parte porque florecen solo una vez al año. Pero su potente fragancia a rosa auténtica compensa el sacrificio. Considere las rosas de té, gálica, damasco y alba para obtener el aroma más intenso.

En cuanto a las plantas trepadoras, el aroma del jazmín estrella (Trachelospermum jasminoides), una planta trepadora perenne con flores blancas en forma de estrella, te dejará boquiabierto. Es perenne en las zonas 7-10; en otras zonas, cultívala con soporte en una maceta grande donde pases la mayor parte del tiempo y luego trasládala al interior durante el invierno. Aunque no está emparentada, el jazmín común (Jasminum officinale) también huele tan bien como luce.

Los jacintos holandeses (Hyacinthus orientalis) aportan un aroma delicioso al jardín a principios de primavera. Plante con antelación un grupo de bulbos junto a la puerta principal en otoño en las zonas 4-8.

Los guisantes de olor (Lathyrus odoratus), que no deben confundirse con los guisantes comestibles, son plantas anuales apreciadas por su intenso y dulce aroma. Otras anuales con un aroma exquisito incluyen el heliotropo (técnicamente una planta perenne delicada en las zonas 9-11) y el tabaco de flor (Nicotiana), aunque, actualmente, algunas variedades son más aromáticas que otras. Al comprar, guíese por su olfato.