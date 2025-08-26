Filtros para regaderas: una tendencia en crecimiento que beneficia a tu cuerpo

Ciudad Juárez.– Cada vez más hogares mexicanos están incorporando filtros de agua en las regaderas de baño, una práctica que, según especialistas en salud y cuidado personal, trae beneficios tanto para la piel y el cabello como para el medio ambiente.

Estos dispositivos, diseñados para reducir la presencia de cloro, metales pesados, sedimentos y otros contaminantes, se colocan directamente en la regadera y actúan como una barrera de purificación antes de que el agua entre en contacto con el cuerpo.

De acuerdo con dermatólogos, el cloro y los metales presentes en el agua potable pueden irritar la piel, resecar el cabello e incluso agravar problemas como dermatitis o caspa. El uso de un filtro contribuye a reducir estas molestias y ayuda a mantener la piel más hidratada y el cabello con un aspecto más saludable.

“Notamos que pacientes con piel sensible tienen menos irritación cuando instalan un filtro en la regadera, sobre todo en zonas urbanas donde la concentración de químicos es más alta”, señaló la doctora Ana María López, especialista en dermatología.

Ventajas medioambientales

Además del bienestar personal, los filtros también representan un beneficio ambiental. Al disminuir el contacto de químicos agresivos con el cuerpo, se reduce la necesidad de productos cosméticos adicionales, como cremas o tratamientos capilares, lo que significa un menor consumo de envases plásticos.

Asimismo, al mejorar la calidad del agua de baño, algunas familias reportan una menor necesidad de usar jabones o shampoos en exceso, reduciendo así el impacto de residuos químicos que terminan en el drenaje.

Una tendencia al alza

En los últimos años, el mercado de filtros de regadera ha mostrado un crecimiento sostenido, impulsado por el interés de los consumidores en alternativas de autocuidado más naturales y conscientes. Marcas nacionales e internacionales ofrecen modelos accesibles que se pueden instalar sin complicaciones.

Especialistas recomiendan verificar la certificación del filtro y cambiar los cartuchos de acuerdo con las instrucciones del fabricante para garantizar su eficacia.

Con una inversión que va desde los 600 hasta los mil 500 pesos, los filtros de agua para regadera se han convertido en una alternativa atractiva para quienes buscan mejorar su salud y contribuir a un estilo de vida más sustentable.