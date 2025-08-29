Paraguay.– A partir del viernes y hasta el próximo domingo Paraguay albergará por primera vez el Campeonato Mundial de Globos Aerostáticos, que recibe en su primera edición en territorio sudamericano a destacados pilotos de más de una veintena de países.

El cielo de Iguazú, un distrito en el corazón del Alto Paraná situado en la triple frontera con Brasil y Argentina, se iluminó de distintos colores con la exhibición de más de 30 globos, que además de la competencia componen el escenario del primer Festival de Globos Aerostáticos de Paraguay, la principal atracción de una exposición local que reunirá a más de 30 mil personas, según las proyecciones de los organizadores.

En los cuatro días de evento, los inmensos y coloridos globos estarán disponibles para que el público asistente pueda experimentar volar en estos gigantes de los aires, mientras desde tierra firme podrán acompañar el periplo de experimentados pilotos que compiten en una carrera aérea.

De acuerdo con el organizador de la cita, el piloto surcoreano Steve Kim, varios referentes de este deporte estarán presentes, como el tricampeón brasileño Lupercio Lima; el japonés Koji Masuda, y el surcoreano Jeon Kwang Il, entre otros.

El torneo —cuyas carreras se realizarán en las primeras horas de cada mañana, obedeciendo a la presencia de un ligero viento que permite unas condiciones climáticas óptimas— consiste en la realización de varias etapas a lo largo del año en diferentes partes del mundo. En cada fecha los pilotos van sumando puntos durante su paso en distintos países como Japón, Filipinas o Tailandia.

Si bien Sudamérica ya recibió competencias similares de menor envergadura, ésta es la primera vez que un campeonato reúne características y competidores de magnitud internacional, explicó el vocero de la organización Gilson Dantas Carmini a los medios locales.

“La participación de pilotos reconocidos internacionalmente asegura un espectáculo único que posicionará a Paraguay como un destino destacado en el ámbito del turismo aerostático”, remarcó.