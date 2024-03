Fatiga crónica, un problema que podría tener un origen biológico

El cansancio extremo y todo lo que ello conlleva, como la falta de atención y los problemas para dormir, podría tener una explicación más biológica que de tipo psicológico, sugiere un nuevo estudio hecho por los Institutos Nacionales de Salud Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

La encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica (EM/SFC) es una consecuencia habitual de las infecciones virales y bacterianas. El cansancio extremo, problemas para dormir y dificultad para concentrarse son algunos de sus síntomas.

Cualquier persona puede padecerla, pero es más común en mujeres y suele desarrollarse entre los 20 y 40 años. Los Centros para el Control Prevención de Enfermedades. A nivel mundial afecta a entre 17 y 24 millones de personas. Pese a que la Organización Mundial de la Salud la reconoció como una enfermedad neurológica en 1969, los científicos estiman que solo la mitad de los pacientes han recibido un diagnóstico y tratamientos adecuados.

Walter Koroshetz, director del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS) de los NIH sostiene que "las personas con EM/SFC tienen síntomas muy reales, pero descubrir su base biológica ha sido extremadamente difícil".

El nuevo estudio, liderado por Avindra Nath, jefe de infecciones del sistema nervioso del NINDS, involucró a 17 pacientes con EM/SFC y un grupo de control de 21 personas sanas. Ambos conjuntos fueron sometidos a una serie de pruebas para evaluar posibles variaciones biológicas mediante análisis de sangre, actividad cerebral y capacidad del cuerpo para responder a diversas situaciones. Los hallazgos revelaron diferencias fisiológicas destacadas en el sistema inmunitario, la función cardiorrespiratoria, la microbiota intestinal y la actividad cerebral.

Los científicos descubrieron cómo se procesan las sensaciones de fatiga en el cerebro mediante la toma de imágenes por resonancia magnética funcional. El escaneo mostró que las personas con EM/SFC registraron una menor actividad en la unión temporal-parietal, una región cerebral que puede alterar la forma en la que el cerebro decide cómo ejecutar un esfuerzo.

También analizaron el líquido espinal y encontraron que, en comparación con el grupo de control, las personas con fatiga crónica tenían niveles anormalmente bajos de catecolaminas y otras moléculas que ayudan a regular el sistema nervioso. La condición se asoció con rendimientos motores insuficientes, conductas relacionadas con el esfuerzo y síntomas cognitivos. “Estos hallazgos, por primera vez, sugieren un vínculo entre anomalías o desequilibrios específicos en el cerebro y la EM/SFC”, apuntan los autores.

Los resultados del estudio confirman que la fatiga crónica “es un síndrome biológico, no psicológico”, señaló Nath en una declaración retomada por The New York Times. Los autores reconocen que el estudio tiene limitaciones. La muestra fue reducida y será necesario realizar nuevos ensayos para determinar si el vínculo entre anomalías fisiológicas y la afección puede aplicarse de manera general. Resolver este asunto será crucial para identificar nuevos tratamientos y métodos de diagnóstico.